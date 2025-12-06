Mia Hamm destaca la fuerza unificadora del fútbol en un evento del sorteo del Mundial en Los Ángeles

Greg Vanney (2ndo de izq.), John Thorrington (3ero) y Mia Hamm (4ta) presenciaron el sorteo televisado del Mundial 2026 en un evento en Los Ángeles.

Durante un evento televisado en Los Ángeles, celebrado a propósito del sorteo del Mundial de 2026 el viernes, la legendaria Mia Hamm hizo un llamado a recordar el valor social del fútbol en un momento en el que, dijo, “muchos prefieren enfocarse en lo que nos separa”.

Para Hamm, llevar a niños y niñas a un partido mundialista es una oportunidad única para enseñarles cómo el deporte puede derribar barreras.

“La experiencia completa es lo que vale la pena”, dijo la ganadora de dos mundiales con la selección femenina de Estados Unidos, al recomendar a las familias acudir no solo al estadio, sino también a actividades como el Fan Fest.

Ella recordó una anécdota personal del Mundial de Alemania 2006, al que asistió sola y terminó jugando un partido informal en un parque alemán con personas de Rusia, España e Italia.

“Lo que nos unió fue el amor por el juego”, afirmó.

En un contexto global que percibe fragmentado, destacó que el fútbol permite entender que “somos más parecidos de lo que somos diferentes” y que su fuerza está en “celebrar cómo nos conectamos unos con otros”.

Hamm también habló del crecimiento del fútbol en la región, desde aquel primer Mundial de hombres que se celebró en 1994 en Estados Unidos, y del impacto que tendrá la justa con ocho partidos en Los Ángeles. Señaló que la ciudad ya cuenta con clubes consolidados en MLS y en la NWSL, y que el deporte está arraigado en la vida diaria de la comunidad.

“Creo que ya lo tenemos”, dijo la copropietaria de Angel City SC sobre la existencia de una cultura futbolera establecida.

Consideró que la mezcla de culturas que caracteriza a Los Ángeles hace del fútbol un punto de encuentro natural. “Somos un crisol, y el fútbol es una base de todas esas culturas que se unen”.

En el mismo evento llevado a cabo por el Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, el técnico del LA Galaxy, Gregg Vanney, compartió su visión sobre la selección estadounidense y el reto competitivo que supondrá el torneo de 2026.

Tras el sorteo, el Team USA se instaló en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador de un repechaje europeo.

Vanney expresó confianza en la calidad del plantel actual, al que calificó como el de mayor nivel y profundidad en la historia reciente.

Para Vanney, la convocatoria del técnico argentino Mauricio Pochettino será complicada por la cantidad de jugadores en buen momento. También advirtió que, en un Mundial disputado en tres países, factores como el clima, los viajes y la logística jugarán un papel determinante.

En cuanto a candidatos internacionales, destacó a selecciones como España por su control del juego y a equipos sudamericanos como Argentina y Brasil por su capacidad para competir en condiciones difíciles.

Por su parte, John Thorrington, copresidente y gerente general de LAFC consideró que el sorteo fue favorable para los estadounidenses, aunque insistió en que “en estos torneos, cualquier cosa puede pasar” y no se debe dar nada por hecho.

Sobre el Grupo A de México, señaló el historial reciente entre la selección mexicana y Corea del Sur como un antecedente atractivo que hará de ese duelo un partido especial debido a su jugador Son Heung-min, quien arribó a Los Ángeles durante el verano proveniente del Tottenham Hotspur.

“Hace unos años, fue el gol de nuestro jugador surcoreano, Son, contra Alemania, lo que, si no me equivoco, permitió que México avanzara. Así que las federaciones mexicana y coreana tienen una historia y una relación increíbles, y será un partido fantástico entre dos grandes equipos”.

El Tri enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial en Guadalajara. En ese grupo también se encuentran las selecciones de Sudáfrica y el ganador del repechaje intercontinental.

Thorrington destacó el impacto que tendrá el regreso de la Copa del Mundo a Los Ángeles después de 32 años. Recordó cómo el torneo de 1994 cambió su propia percepción del deporte y aseguró que el legado de 2026 se extenderá más allá del verano.

El exjugador de la selección de las Barras y las Estrellas, agregó que el momento es especialmente favorable para el fútbol en este país, con la llegada de la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y los cambios programados para el calendario de la MLS.

“Es un momento fantástico para estar involucrado en el fútbol”, afirmó.