Copa Árabe: Emilio Saba, el futbolista peruano que llena de alegría a los fans de la selección de Palestina

Emilio Saba, el futbolista peruano que llena de alegría a los fans de la selección de Palestina.

Estar cubriendo la Copa Árabe de la FIFA ha sido una aventura increíble. He podido ver otro tipo de fútbol, meterme en las celebraciones de países que todavía no tengo el placer de visitar y vivir la emoción de buscar aquellas notas que sean de importancia para México, los Estados Unidos y Latinoamérica.

Por eso, hoy tuve el placer de platicar con Emilio Saba, el futbolista peruano que llena de alegría a los fans de la Selección de Palestina.

Así como lo leen. Emilio Saba es un defensa nacido en la capital de Perú, Lima, pero tras un paso con la Selección Sub-23 de su país nativo, fue convocado por la nación de su padre, su abuela y su bisabuela: Palestina.

Saba creció en las fuerzas básicas de Esther Grande, Sports Boys, Alianza Lima y Melgar. Es precisamente con este último club donde tiene la oportunidad de debutar profesionalmente en 2020, pero ha ido rebotando de club en club y es ahora en 2025 cuando defiende los colores del Sports Boys con alegría.

Pero en este momento, el peruano está enfocado en defender los colores de la Selección de Palestina; debutó en noviembre en contra de la Selección de País Vasco en España, y luego hizo lo propio en un torneo oficial cuando jugó en la victoria 1-0 de su nación contra Catar en la Copa Árabe. Fue titular en el empate 2-2 con Palestina. Y aunque no jugó en el empate sin goles ante Siria, sí festejó con todos sus compañeros la primera clasificación de Palestina a la siguiente ronda del torneo pan árabe.

Así que la misión del día era entrevistarlo en español en exclusiva para Latinoamérica, por lo que bajé a la Zona Mixta del Estadio Education City y cuando me escuchó hablando español su semblante cambió a emoción pura y no podía esperar a hablar en su idioma natal sobre las emociones que está viviendo”

“Estoy muy contento con este grupo, con esta oportunidad, con cómo me ha recibido”, comentó en español ante las miradas de los periodistas que se dieron cita en la Zona Mixta.

“En lo personal son mis primeros partidos. Gracias a Dios jugué dos partidos y espero que sean más y muy agradecido con el grupo, con toda la gente que me ha recibido con todo y la verdad que estamos haciendo un muy gran papel y Dios quiera podamos conseguir la hazaña”.

Saba asegura que defender los colores de otro país diferente al que lo vio nacer no es algo extraño, ya que “tengo todas las costumbres de allá, las todas las costumbres de Palestina: la comida, la tradición. Entonces fue siempre mi segundo país, es mi segundo país. Tengo muchos primos de Palestina porque mucha gente llegó a Perú a raíz de todo”.

Pese a los éxitos obtenidos hasta el momento y a representar a la Selección Palestina en estos momentos, Emilio no olvida sus raíces.

“Un saludo para toda la gente de Perú”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. “Yo representé al Perú. Tuve la suerte de jugar para Perú también en un preolímpico Sub-23”.

“A Perú lo quiero mucho. Un abrazo para toda la gente palestina de Perú, también del Club Árabe de Perú”, continuó. “Un abrazo para todos ustedes y un saludo para Sport Boys del Callao, para toda la gente que es chalaca”.

Saba asegura que ha sido acogido bien en el grupo y aunque no habla árabe “me comunico en inglés”, de esa manera el defensor no se siente solo pese a estar en este momento a miles de kilómetros de su casa y de su familia.

Tras la entrevista me comuniqué con mis amigos periodistas peruanos, para contarles la historia de Saba.

Juan Palacio Casas, que reside en París me dijo que “la historia de Emilio vale la pena contarla”, mientras que Sheyla Vargas, experta en deportes en Lima, añadió que “es mejor que represente esos colores, porque aquí no hay apoyo. Todo lo que está relacionado al fútbol, estamos mal vistos”.

Como buen latino, el zaguero ha comenzado a contagiar a sus compañeros que ya gritan en la Zona Mixta “¡Vamos!” como si fueran latinoamericanos y seguramente cuando termine este torneo ya tendrá a varios hablando español o al menos bailando una buena cumbia.

Emilio Saba, el futbolista peruano que llena de alegría a los fans de la Selección de Palestina, espera que también pronto los haga festejar algo en grande.