‘El Diablo’ Etcheverry pide a Bolivia enfocarse en su talento y no solo en sus ventajas geográficas

El boliviano Marco Etcheverry abandona el campo tras recibir una tarjeta roja durante la segunda parte del partido que Bolivia perdió por 1-0 contra Alemania en el partido inaugural del Mundial, el 17 de junio de 1994 en Chicago, Illinois. Tras solo diez minutos de juego, Etcheverry fue expulsado por una entrada por detrás, lo que provocó su suspensión inmediata.

Marco ‘El Diablo’ Etcheverry, mundialista con Bolivia en 1994, recordó su breve debut en aquella Copa del Mundo durante un evento de prensa de la MLS, celebrado este fin de semana en Washington D.C. en torno al Sorteo Final del Mundial 2026. El exmediocampista boliviano rememoró los apenas dos minutos que estuvo en cancha frente a Alemania antes de ser expulsado.

“Venía una lesión muy dura la verdad”, recordó el exdelantero del Colo Colo, quien se lesionó de los ligamentos en el mejor momento de su carrera en 1993. “No tengo nada de arrepentimiento porque tuve el peligro de volver a tener una lesión. Había entrenado una sola vez”.

Para Etcheverry, llegar al Mundial ya representaba un triunfo personal.

“El único recuerdo fue haber llegado al mundial. Eso es imborrable. Representa mi vida en el fútbol”, añadió el jugador que militó en el D.C. United de la MLS en las temporadas 1996 y 1999.

Anuncio

Tres décadas después, Etcheverry subrayó que su presencia en ese mundial de Estados Unidos fue un premio otorgado por el recién fallecido Xabier Azkargorta tras haber contribuido a la histórica clasificación.

El exjugador habló además del presente y futuro del fútbol boliviano, destacando tanto la ausencia del país en los Mundiales desde 1994 como el potencial de la nueva generación. Desde aquella clasificación bajo la dirección de Azkargorta, han transcurrido más de 30 años sin que la selección vuelva a la máxima cita del fútbol.

Etcheverry también evaluó el desafío que afrontará Bolivia en el repechaje intercontinental de marzo próximo, donde se disputará uno de los últimos cupos al Mundial norteamericano. La selección enfrentará a Surinam, sorpresa de la Concacaf, el 23 de marzo en Monterrey. En caso de avanzar, jugará contra Irak el 26 de marzo en la lucha definitiva por un boleto mundialista.

De izquierda a derecha, Cindy Parlow Cone, presidenta de U.S. Soccer, Marco Etcheverry y Jaime Moreno posan tras entregar a Etcheverry su chaqueta roja durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional, el sábado 21 de mayo de 2022, en Frisco, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez) (Tony Gutierrez / Associated Press)

‘El Diablo’ subrayó la histórica fortaleza boliviana jugando en La Paz, pero insistió en que hoy la selección debe demostrar que puede competir sin depender de la geografía.

“Va a ser muy duro, tenemos la ilusión como lo tiene Suriname e Irak”, declaró el ganador de tres Copas MLS. “Una de las fortalezas de Bolivia para clasificar este aprendizaje era justamente su localía. Para nadie es un secreto, ahora evidentemente no va a ser ni en la altura, ni en La Paz”.

Recalcó que el fútbol moderno exige una combinación más amplia de cualidades.

El boliviano Marco Etcheverry, a la izquierda, derriba por detrás al capitán alemán Lothar Matthaeus durante la segunda parte del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, el 17 de junio de 1994 en Chicago, Illinois. Etcheverry recibió una tarjeta roja por su falta y tuvo que abandonar el campo. Alemania ganó 1-0. (Foto AP/Santiago Lyon)



(Santiago Lyon / Ap)

“¿Qué tienen que hacer? Es darse cuenta de que no dependes de tu geografía, de tu clima, si no dependes ya solamente de tu fuerza. Ahora es el momento de mostrar que tienen talento, que tienen condiciones”.

Etcheverry, quien jugó para Bolivia entre 1989 y 2003, destacó el talento de la nueva camada de futbolistas y cómo intentan superar lo logrado por generaciones anteriores. Señaló que el talento, por sí solo, no basta.

“Para conseguir la gloria hay que reunir muchas cosas. Son el temperamento, actitud, ganas, solvencia, compañerismo. Son muchas las cualidades que hay que reunir para conseguir esa gloria. No es fácil, va a ser duro”, dijo Etcheverry.

“Se ve mucho talento, pero muchas veces solo el talento no alcanza”, concluyó.