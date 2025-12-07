Fernando Valenzuela no logra entrar en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional

El domingo se volvió a frustrar el sueño de Chavez Ravine.

Fernando Valenzuela volvió a ser rechazado para entrar en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional .

Catorce meses después de su muerte a los 63 años en octubre de 2024, y 27 años después del final de una carrera como lanzador que se mide por algo más que victorias, derrotas y promedio de carreras limpias, Valenzuela no fue elegido para la promoción de 2026 del Salón de la Fama por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol, un grupo de 16 personas que cada tres años evalúa a los jugadores de la década de 1980 o posteriores que no han sido elegidos para el Salón de la Fama a través de la votación tradicional de los medios de comunicación.

Valenzuela necesitaba 12 votos de ese comité para entrar en el Salón de la Fama, pero no los consiguió, ya que recibió menos de cinco.

Como Valenzuela no recibió cinco votos, no podrá volver a presentarse a las votaciones del Comité de la Era Contemporánea en 2028. La próxima vez que el comité pueda revisar su caso no será hasta 2031.

Anuncio

Hasta entonces, su nombre seguirá figurando entre los más notables desaires de la incorporación al Salón de la Fama.

En su primer año de elegibilidad para la votación tradicional del Salón de la Fama en 2003, Valenzuela recibió solo el 6,2 % de los votos de los periodistas, muy lejos del umbral del 75 % necesario para ser elegido. En 2004, su nombre desapareció de la papeleta tras obtener un total de votos de solo el 3,8 %.

El problema entonces era que Valenzuela no contaba con las cifras típicas del Salón de la Fama. Aunque fue seis veces All-Star, ganador del premio Cy Young y del premio al novato del año en 1981, y héroe de la Serie Mundial en la carrera por el campeonato de los Dodgers esa temporada, el zurdo solo registró una efectividad de 3,54 en sus 17 años de carrera, con 173 victorias y 2074 strikeouts, y acumuló solo 37,3 victorias por encima del reemplazo, según Baseball Reference.

De los otros 90 lanzadores del Salón de la Fama, solo otro miembro de la era moderna (Jesse Haines) tuvo un WAR inferior a 40,0 y una efectividad superior a 3,50 (excluyendo a los jugadores de las Ligas Negras).

Sin embargo, el impacto de Valenzuela se definió mucho más que por su producción y sus estadísticas, ya que pareció personificar el lema del Salón de la Fama de «preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones» con una carrera que cambió la popularidad tanto de los Dodgers como del deporte.

Desde su histórica temporada de novato en 1981, conocida como «Fernandomania», que comenzó con ocho victorias consecutivas para el entonces zurdo de 20 años y terminó con sus honores Cy Young, novato del año y Serie Mundial, el lanzador nacido en México se ha convertido en un icono cultural perdurable.

Anuncio

El éxito de Valenzuela amplió enormemente el alcance del béisbol en México y América Latina. Su fama impulsó un auge en la afición por los Dodgers, especialmente entre la comunidad hispana de Los Ángeles.

Este invierno, las esperanzas de que ese legado fuera reconocido en Cooperstown se reavivaron cuando Valenzuela fue nombrado uno de los ocho finalistas que serán considerados por el Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama.

Se unió a un grupo en el que también estaban Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield, todos ellos evaluados por un panel de 16 personas formado por antiguos miembros del Salón de la Fama, antiguos directores generales, escritores y un estadístico, además de dos propietarios actuales de la MLB (uno de ellos, Arte Moreno, de los Angels).

Al final, solo Kent (antiguo MVP y cinco veces All-Star que pasó los últimos cuatro años de su carrera en los Dodgers) recibió los votos suficientes para ser elegido para el Salón de la Fama.

Bonds, Clemens y Sheffield se unieron a Valenzuela entre los que recibieron menos de cinco votos.

Aunque Valenzuela nunca volvió a alcanzar las cotas de aquella singular campaña de 1981, siguió siendo una figura célebre y unificadora durante el resto de sus 11 años de carrera con los Dodgers, así como en sus etapas con los Angels y los San Diego Padres, entre otros, durante la segunda mitad de su carrera como jugador.

Anuncio

Y desde que dejó de aparecer en la tradicional votación para el Salón de la Fama hace 21 años, ha habido una presión constante por parte de muchos en la comunidad del béisbol, y especialmente de los aficionados de los Dodgers, para que Valenzuela entre en Cooperstown.

En 2023, los Dodgers incluso rompieron su regla no oficial de retirar solo los números de los jugadores del Salón de la Fama del club, añadiendo el número 34 de Valenzuela a su anillo de honor en una celebración largamente esperada.

Pero, por ahora, ese seguirá siendo el honor más reconocible de la contribución de Valenzuela al deporte.

Una vez más, se ha cerrado la puerta a su ingreso en el Salón de la Fama.