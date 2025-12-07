¿Por qué el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está cortejando tanto al presidente Trump?

A los 30 minutos del sorteo del Mundial del viernes en el Kennedy Center, un lugar emblemático que Donald Trump querría renombrar en su honor, el presidente fue llamado al escenario para recibir un premio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El llamado Premio de la Paz de la FIFA no existía hace cinco semanas. Y cuando Infantino lo creó, no había ningún otro candidato al premio aparte de Trump, que ha hecho una intensa campaña, aunque sin éxito, para obtener el Premio Nobel de la Paz. Eso hizo que la presentación del viernes resultara incómoda y embarazosa para casi todos, excepto para Infantino y Trump.

“Sin duda, usted se merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por su actuación, por lo que ha conseguido a su manera”, dijo Infantino mientras Trump cogía la medalla y se la colgaba al cuello.

“Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida”, dijo Trump.

El presidente Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la Copa del Mundo de 2026.

(Kevin Dietsch / Getty Images)

Para ambos, este intercambio fue solo el último episodio de una extraña amistad que se ha profundizado de manera igualmente beneficiosa a medida que se acerca la Copa del Mundo de junio.

“Son dos egos enormes acariciándose mutuamente”, dijo un exfuncionario de la Federación Estadounidense de Fútbol, que pidió que no se revelara su nombre para evitar posibles represalias. “Supongo que el motivo oculto de Infantino es obtener el mayor apoyo posible del Gobierno y asegurarse de que Trump, a pesar de algunos comentarios inútiles, no haga nada que interfiera con el torneo.

Para Trump, la oportunidad de atribuirse el mérito de organizar el mayor evento deportivo del mundo ante una audiencia mundial es irresistible”.

Un portavoz de la FIFA afirmó que Infantino debe mantener relaciones de colaboración con los países anfitriones y señaló que ha forjado fuertes lazos con Trump, así como con los líderes de México y Canadá.

“Según los Estatutos de la FIFA, “el presidente tratará de mantener y desarrollar buenas relaciones entre la FIFA, las confederaciones, las asociaciones miembro, los organismos políticos y las organizaciones internacionales””, se lee en el comunicado de la FIFA. “Además, el presidente de la FIFA debe mantener buenas relaciones con los líderes de los países anfitriones para garantizar el éxito del evento para todos”.

Para la FIFA e Infantino, un ejecutivo futbolístico de larga trayectoria que utilizó sus conexiones y su inteligencia para ascender a la cima del deporte más popular del mundo, la asociación tiene como objetivo ganarse el respaldo del presidente y limitar su intromisión en lo que podría ser la Copa del Mundo más lucrativa de la historia.

En los últimos meses, Infantino, que ocupó un asiento en primera fila en la toma de posesión del presidente en enero, invitó a Trump a entregar a los jugadores del Chelsea, campeón de la Copa Mundial de Clubes, sus medallas de ganadores —una de las cuales se quedó Trump—, siguió al presidente a Egipto en octubre para una cumbre destinada a ultimar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, y alquiló un espacio en el edificio de oficinas de Trump en Manhattan.

Infantino también ha sido un invitado frecuente en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, y pudo saludar a Trump en el escenario del Kennedy Center el viernes solo porque trasladó repentinamente el sorteo de la Copa del Mundo de Las Vegas a Washington D. C., a petición de Trump, borrando meses de planificación.

Para Trump, el mayor aficionado al deporte de Estados Unidos, esta relación significa participar en el evento deportivo más grande y complejo de la historia, con la atención y el reconocimiento que ello conlleva.

Al mismo tiempo, el estilo de gestión voluble de Trump y su tendencia a romper con sus aliados hacen que Infantino no pueda dar nada por sentado. Como resultado, según David Goldblatt, periodista deportivo británico y profesor visitante en el Pitzer College de Claremont, las acciones de Infantino han sido astutas, aunque en ocasiones humillantes.

Reece James y Robert Sánchez, del Chelsea, celebran junto al presidente Trump la victoria en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el 13 de julio. (Chip Somodevilla / Getty Images)

(Chip Somodevilla / Getty Images)

Ante un líder poderoso pero impredecible en un país que está a punto de albergar una Copa del Mundo que podría generar ingresos de más de 9000 millones de dólares, el presidente de la FIFA, antiguo crítico de Trump, ha optado por dejar de lado sus diferencias y apelar al amor de Trump por los homenajes y las baratijas en lugar de arriesgarse a provocar su ira.

“Este es un mundo diferente”, dijo Goldblatt sobre los temores de Infantino de que Trump pudiera perjudicar la Copa del Mundo si así lo decidiera. “No es así como solían funcionar los Estados y los jefes de Estado”.

Infantino, de 55 años, se convirtió en presidente de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, en 2016, cuando fue elegido para sustituir al escandaloso Sepp Blatter en una votación gestionada por Sunil Gulati, entonces presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol. En aquel momento, Infantino, nacido en Suiza de padres inmigrantes italianos, era considerado un reformista progresista que llevaría por un camino diferente a esta organización conservadora y rígida, el organismo rector más influyente y poderoso del deporte mundial.

Y ha cumplido parte de eso, ampliando los campos para las Copas Mundiales masculina y femenina, aumentando el premio en metálico para el torneo femenino, ampliando otras competiciones como la Copa Mundial de Clubes y casi cuadruplicando las reservas de efectivo de la FIFA. Al mismo tiempo, también se ha sentido cómodo formando alianzas con autócratas.

Durante la preparación de la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, Infantino desarrolló una relación tan estrecha con Vladimir Putin que fue llamado al Kremlin después del torneo para recibir la medalla de la Orden de la Amistad, una de las más altas distinciones de Rusia. Al parecer, esa amistad ha perdurado: el viernes, el medio de comunicación de investigación Follow the Money informó de que la FIFA ha ordenado a varios clubes europeos pagar hasta 30 millones de dólares en concepto de derechos de traspaso a equipos rusos, a pesar de las sanciones internacionales y las restricciones bancarias impuestas al país tras la invasión de Ucrania por parte de Putin.

Antes de la Copa del Mundo de 2022 en Catar, Infantino se mudó al emirato, alquiló una casa e inscribió a dos de sus hijos en escuelas locales. Desestimó los abusos de los derechos humanos bien documentados como hipocresía occidental y, en vísperas del torneo, se puso del lado de los líderes del país al prohibir a los capitanes de los equipos llevar brazaletes con los colores del arcoíris y al prohibir al patrocinador Budweiser vender cerveza en las sedes de la Copa del Mundo.

Durante la primera administración de Trump, Infantino criticó duramente la prohibición de entrada a los musulmanes que el presidente intentó promulgar, por temor al posible efecto que tendría en los deportes internacionales. Esta vez, Infantino ha ignorado prácticamente la decisión de Trump de limitar la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países, entre ellos Haití e Irán, clasificados para la Copa del Mundo, algo que tendrá un impacto muy real en el torneo del próximo verano.

“Infantino está embriagado por los círculos de poder, estatus y riqueza de la élite, a los que ha sido elevado”, dijo Goldblatt. “Ahora es el rey del universo y se mueve en círculos bastante exaltados. ¿Cómo se las arregla en ese mundo?”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la derecha, sonríe mientras estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, el 14 de julio de 2018, al término de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia.



(Yuri Kadobnov / Associated Press)

El cambio de Infantino ha causado preocupación e inquietud entre muchos dirigentes futbolísticos mundiales, que temen que haya abandonado la neutralidad política que exige la FIFA. Los delegados de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo para el que trabajaba Infantino, abandonaron el Congreso de la FIFA celebrado en mayo en Paraguay después de que Infantino llegara con horas de retraso, debido a un viaje a Oriente Medio con Trump.

“Los intereses políticos privados del presidente de la FIFA no benefician al fútbol”, afirmaron los delegados.

O tal vez sí, dice Adam Beissel, profesor asociado de liderazgo y gestión deportiva en la Universidad de Miami en Ohio y autor de varios libros y estudios sobre el funcionamiento interno de la FIFA.

“Quizá mereció la pena para conseguir las subvenciones federales para la Copa del Mundo, para obtener el tipo de apoyo necesario para organizar un evento que va a generar 9000 millones de dólares de ingresos”, afirmó.

Según todas las fuentes, la amistad entre Trump e Infantino es genuina, aunque en última instancia transaccional. Trump llama al líder de la FIFA “Johnny” y “mi chico”, mientras que Infantino ha sorprendido a su propio equipo al anunciar la creación del Premio de la Paz de la FIFA y entregárselo a un presidente cuya administración sigue bombardeando presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y amenaza con una acción militar contra Venezuela.

Al presidente de la FIFA seguramente le gustaría que Trump dejara de amenazar con retirar los partidos de la Copa del Mundo de las ciudades azules —algo imposible tan cerca del torneo, pero una amenaza que Trump disfruta haciendo de todos modos— y que suavizara su prohibición de viajar para los visitantes que deseen asistir a la Copa del Mundo.

Pero, a estas alturas, probablemente se conformaría con que el presidente simplemente permitiera que el espectáculo continuara. Y si el coste de ello es un trofeo para Trump, ese es un precio que Infantino parece dispuesto a pagar.