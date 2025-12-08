Posibles rivales europeos de México en el Mundial prefieren enfocarse en el repechaje

El seleccionador de Jamaica, Heimir Hallgrimsson, junto a la banda antes del inicio de la primera parte del partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Panamá, el domingo 24 de marzo de 2024, en Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)

La selección mexicana abrirá su participación en el Mundial 2026 enfrentándose a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. En su segundo compromiso se medirá a Corea del Sur en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos contra el equipo que obtenga un boleto europeo vía repechaje. Los posibles rivales son cuatro: Dinamarca, Irlanda, República Checa o Macedonia del Norte.

Europa repartió 12 boletos directos entre los líderes de cada zona y reservó otros cuatro lugares para los ganadores del repechaje.

El repechaje europeo iniciará el 26 de marzo, cuando Dinamarca reciba a Macedonia del Norte en Copenhague, mientras que República Checa hará lo propio ante Irlanda en Praga. Los ganadores disputarán la final el 31 de marzo, y la localía será para el vencedor del duelo entre checos e irlandeses.

Dinamarca obtuvo su pase al repechaje tras quedar segundo en su grupo, lo que le otorga ventaja de local sobre Macedonia del Norte, tercero en su sector. En la otra llave, República Checa avanzó como sublíder y enfrentará a Irlanda, que también fue segunda pero con menor cosecha de puntos.

El técnico de Irlanda, Heimier Hallgrímsson, expresó su ilusión por disputar la Copa del Mundo en México.

“Sería maravilloso. Ya he estado ahí cuando dirigía a Jamaica. Conozco el ambiente en México. Es maravilloso jugar ahí”, afirmó el extimonel de Jamaica de 2022 a 2024.

Irlanda enfrentará a una República Checa que llega en medio de una reestructuración, tras la salida del técnico Ivan Hasek en octubre, después de una derrota inesperada ante Islas Feroe. El presidente de la Asociación de Fútbol checa, David Tundra, aseguró tras el Sorteo Final en Washington D.C. que sería un honor medirse con México si su equipo logra volver a una fase final tras 20 años de ausencia, desde Alemania 2006.

El presidente Donald Trump mete la mano en un cuenco para sacar una bola durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025.

El directivo añadió que están por concluir la búsqueda de su nuevo entrenador y que preparará un plan de trabajo de casi cuatro meses rumbo al repechaje.

“Si clasificamos estaríamos logrando un sueño para la República Checa, pero todavía falta mucho, tenemos que ganar y luego ganar el segundo juego en la República Checa”, declaró Tundra. “Pero nos falta mucho”.

Del otro lado del cuadro aparece Dinamarca, una selección con tradición mundialista, aunque en Qatar 2022 quedó eliminada en la fase de grupos. Su entrenador, Brian Remier, reconoció que no haber clasificado directamente fue un golpe duro.

“Para nosotros fue una decepción no clasificar directamente. Creemos que tenemos los juegos decentes y pensábamos que íbamos a pasar, pero ahora tenemos una segunda oportunidad”, señaló Premier n Washington D.C. “Tenemos una segunda oportunidad. Estaría preocupado si no jugamos bien, pero creo que hemos jugado muy bien en las eliminatorias, y en los últimos dos juegos los márgenes no estaban de nuestro lado, lo que sucede en el deporte”.

Remier aseguró que, por ahora, no piensan en los posibles rivales mundialistas. Su enfoque está en Macedonia del Norte y, en caso de avanzar, en quien resulte ganador entre Irlanda y República Checa. Aun así, destacó la calidad del Grupo A del Mundial y especialmente a Corea del Sur.

“Es un grupo muy interesante, con equipos de todo el mundo, con diferente filosofía y diferente tipo de juego. Siempre he pensado que Corea del Sur es un equipo con muchas cualidades”, comentó.

El técnico danés también resaltó el simbolismo histórico del Estadio Azteca.

“El Estadio Azteca es uno de los grandes estadios de fútbol… Nuestro primer Mundial en Dinamarca fue en México 1986, así que es un lugar que tiene mucha historia. Nos gustaría regresar al Mundial y volver a jugar en México”, concluyó.