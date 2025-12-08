‘Tito’ Mercado se siente en “otro nivel” y advierte que Antonio Morán no pasará de cuatro asaltos

ARCHIVO. - El prospecto de Pomona de raíces nicaragüenses Tito Mercado.

El nicaragüense-mexicano Ernesto Mercado se prepara para dar otro paso en su ascenso dentro del boxeo profesional. Su próximo rival será el veterano Antonio Morán, un oponente con experiencia ante nombres como Devin Haney y Andy Cruz, pero que, según Mercado, no debería complicarle más de lo necesario.

‘Tito’ arriesgará su invicto de 17 victorias –16 de ellas por nocaut– el sábado, 13 de diciembre (5 p.m. PT, DAZN), en el Stockton Arena de Stockton, California.

“Morán es un peleador muy fuerte y tiene mucha experiencia, pero yo siento que estoy en otro nivel”, dijo Mercado. “Honestamente, no creo que Morán se tarde más de cuatro rounds”.

Con esa seguridad, Mercado deja claro que su intención es mantener el ritmo demoledor que ha marcado su carrera reciente.

Luego de su victoria sobre José Pedraza en enero en Las Vegas, Mercado tuvo un intercambio verbal con Shakur Stevenson, lo que generó especulación sobre una posible pelea. Sin embargo, el nicaragüense-mexicano explicó que aún no hay negociaciones reales.

“Shakur habla mucho y yo quería pelear con él”, señaló el peleador de 24 años. “No sé si él y su equipo tienen el mismo interés, pero si podemos hacer algo en el futuro, claro que quiero pelear con él”.

Mercado también reconoce que su estilo, marcado por nocauts rápidos, hace que algunos peleadores eviten enfrentarlo.

“A veces se pone duro porque yo noqueo a todo el mundo, y lo hago muy rápido en tres o cuatro rounds. Eso me complica agarrar oponentes”, explicó.

Pero también reconoce la realidad del negocio.

“Con el dinero correcto, el dinero hace todo. Si se mira correcto, podemos hacer algo”.

Para muchos, Mercado es uno de los pegadores más explosivos de su generación. Pero él insiste en que su boxeo es más completo de lo que la gente imagina.

“Tengo la sangre nicaragüense de mi papá y mexicana de mi mamá, y afortunadamente agarré la rapidez, la pegada y también puedo boxear”, afirmó. “Mucha gente no cree que puedo boxear, piensan que solo pego duro. Pero cuando entran al cuadrilátero conmigo se sorprenden… yo puedo hacer todo”.

Por eso, aunque cada vez más aficionados lo llaman “knockout artist”, él prefiere una etiqueta distinta.

“Yo soy un boxer puncher. El ‘knock-out artist’ significa solo pegar, pero un boxer puncher puede hacer todo”.

Mercado aclara que no siente presión por buscar nocauts.

“No voy buscando el nocaut. Mi equipo me dice que sea paciente. Cuando buscas el knockout a veces sale mal. Yo solo sé que cuando toco a los oponentes, se caen”.

Con apenas unos años como profesional, Mercado ya piensa en el legado que quiere dejar. Su ambición es que su nombre aparezca entre los grandes.

“Si algún día pueden hablar de mí junto a Julio César Chávez o Alexis Argüello, sería un gran honor”, expresó. “Ellos son peleadores que admiro mucho. Si puedo poner mi nombre ahí, sería una ganada para mí, para mi familia y para mi mercado”.

En 2023, Mercado peleó en Nicaragua, un momento que define como especial. Para él, volver a la tierra de su padre significó más que una victoria arriba del ring.

“Fue un momento muy alegre para mí”, recordó. “Ganar ahí, donde han peleado Chocolatito y Alexis Argüello, fue algo muy especial para mí y mi familia”.

También ha peleado en México, específicamente en Tijuana, pero sueña con hacerlo en un escenario que tenga mayor conexión personal.

“Me gustaría pelear en Jalisco, porque mi madre es de allí”, dijo ‘Tito’. “Un estadio en Jalisco sería muy divertido para mí. Y si peleo ahí, quiero enfrentar a alguien grande o a alguien de México para dar una guerra que todos puedan disfrutar”.

Mercado quiere que los aficionados lo vean como un peleador completo, alguien que reúne cualidades poco comunes en un mismo boxeador.

“Quiero que digan que soy especial, que tengo todas las habilidades”, explicó. “Muchos tienen poder, pero no rapidez; otros tienen rapidez, pero no pueden boxear. Yo quiero ser el boxeador más completo que hayan visto en la historia y dar mucho entretenimiento”.

Antes de hacerse profesional, Mercado tenía el sueño de ser medallista olímpico. Primero quería representar a Estados Unidos; luego, cuando surgió la oportunidad, se ilusionó con hacerlo por Nicaragua. Pero la pandemia y las complicaciones derivadas del COVID-19 frustraron el plan.

“Fue un momento muy difícil”, confesó. “Quería representar a Estados Unidos para ganar un oro, y cuando pude representar a Nicaragua también me sentí muy alegre. Nicaragua nunca había tenido alguien que pudiera ganar un oro. Pero no pude ir. A veces quería [retirarme], pero sabía que Dios lo puso así por una razón”.

A pesar de esa etapa, encontró motivación para seguir adelante.

“Nos hicimos profesionales y estoy muy alegre de que continué”.

Mercado no oculta cuál es su misión en esta nueva etapa: conquistar un campeonato mundial. Pero su motivación va más allá de su propia carrera.

“Quiero agarrar un título mundial no solamente para Estados Unidos, sino también para México y Nicaragua”, aseguró. “Tengo mucho que hacer y quiero representar a mis países muy bien”.