Copa Árabe: El mexicano que le pone el sazón a la comida y el fútbol en el Medio Oriente

Mauro Cantú, el fanático de los Tigres de la UANL apoyará al Cruz Azul en su paso por la Copa Intercontinental.

Estar lejos de tu casa y de tu familia no es nada fácil, es por eso que siempre admiro a todos aquellos que dejan su país en busca de una vida mejor. Y estando en la cobertura de la Copa Árabe fue increíble el momento en el que estando en el metro me encontré con el mexicano que le pone el sazón a la comida y el futbol en el Medio Oriente.

Tras uno de los partidos de la competencia pan árabe, me dirigía a mi hotel para continuar trabajando, pero cuando levanté la cabeza para saber cuántas paradas más del metro de Doha quedaban para llegar, me sorprendí al ver el escudo de la Selección Mexicana y la playera del Tricolor.

Y como buen paisano, lo saludé, me dijo que su nombre es Mauro Cantú, originario de Monterrey y que estaba en el Medio Oriente poniéndole sazón a la comida de los locales.

Anuncio

“Estaba trabajando en Dubai y este es mi segundo país trabajando aparte de México, obviamente”, me comentó feliz de encontrarse a alguien con

quien hablar español.

“Cumpliré los tres años fuera del país y tampoco he podido volver por diferentes motivos”, continuó. “¿Qué me hizo llegar a estos países de Medio Oriente? Bueno, más que nada, las oportunidades laborales, ya que yo trabajo en la cocina de un hotel”.

Y es ahí donde ha dado a probar el sabor de México a sus amigos, a los clientes de su restaurante y a los locales árabes que buscan ampliar su paladar.

Aprovechando que el Cruz Azul jugará el miércoles contra el Flamengo de Brasil en la Copa Intercontinental, Mauro comentó sentirse emocionado de poder reencontrarse con sus paisanos, y aunque es aficionado de los Tigres de la UANL, explicó su razonamiento porque apoyará a la Máquina Celeste.

“Me gustaría ir al estadio. Creo que si puedo conseguir el día de descanso”, agregó. “Pero yo encantado de ir por lo mismo de que a pesar de que no lo voy al Cruz Azul, pero pues ver a un equipo mexicano, jugar acá es algo especial”.

“Entonces digo que sí me gustaría ir más que nada también para el ambiente que se suele vivir con los mexicanos”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

Mauro también ha aprovechado su tiempo y asistido a algunos partidos de la Copa Árabe, donde se ha empapado de otro tipo de futbol.

“La verdad yo llegué sin expectativas para ver el partido por lo mismo de que no tenía una referencia previa”, comentó. “La verdad el ambiente se me hizo muy padre, la verdad”.

Para él, una de las cosas que le gustó más es que los niños pueden estar seguros en los estadios de Doha, ya que “todo es sano, que es algo importante, porque al final de cuentas hay muchas familias, gente que viene con sus hijos y se divierten bien”.

El mexicano que le pone el sazón a la comida y el futbol en el Medio Oriente ha demostrado que el amor que le tienen los extranjeros a nuestro país es grande. Siempre se sorprenden cuando saben de donde viene, y lo acogen con cariño por todo lo que México le ha dado al mundo. Así que Mauro Cantú seguirá siendo un embajador de nuestro país en otras naciones, poniendo su sazón y su sonrisa a todo lo que haga.

