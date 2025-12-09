Lionel Messi de Inter Miami gana el MVP de la MLS por segunda vez

El delantero del Inter Miami Lionel Messi posa con el premio MVP de la MLS el martes 9 de diciembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. A la derecha se encuentra el comisionado de la MLS, Don Garber.

Lionel Messi volvió a escribir su nombre en los libros de récords del fútbol estadounidense. El delantero de Inter Miami fue elegido como el Jugador Más Valioso de la MLS 2025, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el Premio Landon Donovan en temporadas consecutivas.

El argentino firmó una campaña extraordinaria al ganar el Botín de Oro con 29 goles en solo 28 partidos. Esta cifra representa la segunda más alta jamás registrada en una temporada de MLS.

Messi no solo brilló en el volumen de goles, sino que lideró la MLS en goles y asistencias.

En su etapa con Inter Miami ya suma dos MVP de liga, dos apariciones en el Equipo Ideal de la MLS, dos participaciones en el All-Star y un Botín de Oro, entre otros reconocimientos.

Desde su llegada a Miami en julio de 2023, Messi ha transformado al club. Lideró la conquista de la Leagues Cup 2023 y, posteriormente, guió al equipo hacia un histórico Supporters’ Shield en 2024, con un récord de puntos. En 2025, sus 15 contribuciones durante los playoffs fueron claves para que los Herons levantaran su primera MLS Cup.

Además de sus logros en el fútbol estadounidense, Messi continúa ampliando un palmarés sin precedentes a nivel global: ocho Balones de Oro, tres premios The Best, dos Balones de Oro de la Copa Mundial, seis Botines de Oro europeos y múltiples distinciones en ligas y selecciones.

En la votación para el MVP 2025, Messi superó a Anders Dreyer (LAFC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC). El premio, entregado desde 1996, se define por el voto de jugadores, de cuerpos técnicos y de un panel de medios.

Con este nuevo reconocimiento, Messi se convierte en el segundo jugador en la historia de la MLS en ganar dos veces el MVP, junto a Preki, y uno de los pocos en conseguirlo el mismo año que el Botín de Oro.