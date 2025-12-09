Tras polémico empate, ‘Pitbull’ Cruz asegura que deducción de punto marcó la diferencia ante Roach

El mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz retuvo su título interino superligero el sábado pasado tras un empate mayoritario ante el estadounidense Lamont Roach, en una decisión que generó amplia controversia. Diversos analistas, incluidos los comentaristas de la transmisión en inglés de PBC, consideraron que el retador pudo haber salido con la mano en alto.

El combate, realizado en San Antonio, dejó a un Roach evidentemente frustrado. El estadounidense sumó su segundo empate mayoritario en el año, luego de haber rozado también la victoria frente a Gervonta Davis en marzo.

Las tarjetas reflejaron el debate. Un juez vio ganador a Cruz por 115-111, mientras que los otros dos entregaron puntuaciones de 113-113.

“Sinceramente, obviamente he demostrado que puedo pelear contra cualquiera”, dijo Roach, quien ha escalado de superpluma a ligero para enfrentar a Davis y ahora a superligero para medir fuerzas con Cruz. “Una vez más, este no es mi peso natural. Volví a subir de categoría y me enfrenté a un rival difícil, Isaac Cruz, pero dos veces seguidas, es una locura. No puedo pelear contra mi oponente y contra los jueces. Es algo que tenemos que solucionar. Creo que gané y creo que definitivamente lo superé. Lo único que necesito es un campo de juego equitativo”.

El desarrollo de la pelea también alimentó la controversia. Cruz derribó a Roach en el tercer asalto con un gancho, pero en el séptimo el réferi descontó un punto al mexicano por un golpe bajo. Las estadísticas mostraron que Roach conectó 191 golpes, por 159 de Cruz.

El capitalino explicó después que, en su opinión, el árbitro intervino en un momento clave tras el golpe que llevó a Roach al piso.

“No nos percatamos claramente de sí tocó la lona pero bueno al final del día pues el instinto de seguir hacia adelante de terminar en ese momento… pues el réferi intervino y nos quitó de encima de él y fue creo que fue cuando lo favoreció”, señaló Cruz, de 27 años.

En entrevista con LA Times en Español, Cruz insistió en que la deducción de punto tuvo un impacto directo en el resultado y reiteró que nunca buscó golpear abajo con mala intención.

Aun con el empate, el mexicano se dijo satisfecho con su desempeño y aseguró que seguirá enfocado en mejorar aspectos tácticos, como el uso de fintas, además de mantener disciplina en su preparación.

“Nos preparamos para trabajar inteligentemente hacia lo que él tenía pensado planeado hacer con nosotros y bueno nosotros fue nuestro trabajo lo que nos sacó avante. Nosotros impusimos nuestro plan de trabajo para nuestra pelea”, afirmó.

En el undécimo asalto, su esquina le pidió utilizar más fintas. Cruz admitió que en peleas cerradas siempre queda la sensación de que se pudo haber hecho algo más.

“Al final del día conseguimos el objetivo de todo lo que se trabajó dentro del campo de entrenamiento. Al final del día siempre van a faltar algunas cosas por hacer. Nunca lo vamos a hacer a la perfección porque el rival siempre va a llevar también su plan de pelea”, dijo el campeón.

Cruz originalmente ganó la corona vacante ante Omar Salido en julio de este año al ganar por decisión unánime.

Respecto a una posible revancha contra Roach, Cruz aseguró estar dispuesto.

“No tengo ningún problema. No le vamos a dar la vuelta y vamos a seguir con nuestros planes para que nuestra carrera siga siendo exitosa”, reiteró.

Finalmente, el púgil mexicano adelantó que pretende tomarse un descanso y disfrutar de las fiestas navideñas antes de definir sus metas rumbo a 2026.