Durante el entrenamiento del Cruz Azul antes de enfrentar al Flamengo en el Derby de las Américas, un curioso incidente sacó las carcajadas de todos los presentes, ya que el sistema de regado se encendió bañando a los periodistas y al futbolista Willer Ditta, no en una, sino en dos ocasiones, pero un refrescado Cruz Azul va contra la mala suerte y un Flamengo sin frenos en un encuentro de la Copa Interamericana.

El juego se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ahmad bin Ali que fue utilizado en el Mundial de Qatar en 2022 y recientemente en la Copa Árabe de la FIFA. El ganador no solo se llevará un trofeo como el mejor club del continente americano, sino también enfrentará al Pyramids de Egipto por la Copa Challenger el sábado próximo. El premio por la victoria en ese encuentro será enfrentar al Paris Saint-Germain por la Copa Interamericana.

Durante el día seguí por todo Doha al equipo mexicano y al brasileño. Comenzando por las conferencias de prensa de ambas oncenas, los entrenamientos y una pequeña zona mixta antes de las prácticas.

Pero lo más importante fue lo dicho por Filipe Luís, campeón de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileiro con el Flamengo.

“Cruz azul es un equipo competitivo muy bien entrenado”, comentó en rueda de prensa en el estadio sede.

“La liga mexicana es una liga competitiva, muy disputada; tienen un poder financiero muy grande, tienen buenos jugadores con mucha calidad, físicamente son muy fuertes”, agregó. “Defienden muy agresivo, intentan robar el balón al rival, atacar lo mayor posible”.

Filipe Luís aprovechó para tirarles unas flores al director técnico de la oncena mexicana: “Cruz Azul está muy bien dirigido, tiene un modelo de juego muy marcado. (Nicolás) Larcamón pasó por el Cruzeiro, tenemos amigos en común y me hablaron muy bien de él, lo diferencial de ellos es el mediocampo”.

Por su parte, el estratega que dirige a la Máquina Celeste, Nicolás Larcamón, asegura que su equipo jugará con todo contra los brasileños pese al mal resultado en semifinales de la Liga MX.

A pesar de ese tropiezo, el equipo comandado por Nicolás Larcamón tiene una oportunidad inmejorable para levantarse y cambiar el ánimo de su afición en cuestión de días.

“El equipo está bien, la verdad es que lo veo con buen semblante, si bien somos conscientes y tuvimos esa de sazón de lo que fue no haber podido llegar a la final del campeonato”, dijo.

“Al mismo tiempo, el desarrollo fue bueno, la expresión del equipo fue buena, desafortunadamente, la jugada del penal y esa sensación de haberlo tenido muy a la mano”.

Ya será este miércoles cuando la afición verá a un refrescado Cruz Azul, que va contra la mala suerte y un Flamengo sin frenos, esperando igualar lo que hizo Tuzos del Pachuca el año pasado cuando llegó a la gran final ante el Real Madrid. Veremos si la bañada de este martes es una señal de buena suerte.

