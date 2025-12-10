Análisis de la Copa Mundial de 2026: Grupos A, B, C y D: México, Canadá y EEUU pueden estar tranquilos

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA tiene muchas similitudes con el primer día de colegio cuando se es niño. Llegas con una vaga idea de lo que te espera y, dependiendo de quiénes sean tus compañeros de clase o, en este caso, tus rivales, sales con buenas vibraciones o con una insoportable sensación de angustia. Sin duda, este fue el caso de las 42 naciones que participaron en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Kennedy Center de Washington D. C. fue el aula en la que las naciones clasificadas descubrieron qué camino seguirían en su búsqueda de la gloria futbolística.

Aunque el torneo contará por primera vez en la historia con 48 equipos, aún quedan seis plazas por decidir en las eliminatorias de la UEFA y el Torneo de Repesca de la FIFA, que se disputarán en marzo, por lo que no todos conocen su camino en este momento.

Pero, por ahora, la clase ya ha comenzado con este análisis de los grupos A, B, C y D, ya que la cuenta atrás para el inicio del torneo en junio entra en su recta final:

Héctor Chávez, aficionado de la selección mexicana, también conocido como Caramelo, posa con una réplica del trofeo de la Copa del Mundo en el barrio de Iztapalapa, en Ciudad de México, el domingo 16 de octubre de 2022.



(Marco Ugarte / Associated Press)

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y la repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda)

Los aficionados mexicanos, que no son pesimistas por naturaleza, respiran un poco más tranquilos de cara a junio. Aunque muchos escenarios apocalípticos en las redes sociales situaban a El Tri en grupos con equipos como Colombia y Noruega, Xochipilli, el dios azteca de la buena fortuna, sonrió al equipo anfitrión.

Aunque la selección de Javier Aguirre ha tenido dificultades para encontrar su ritmo desde que él asumió el cargo hace poco más de un año, en otra situación de emergencia como en 2001 y 2009, sobre el papel, Sudáfrica y Corea del Sur no son equipos que México no pueda vencer, incluso en su estado actual.

La mayor parte de la plantilla de Bafana Bafana juega en la Premiership sudafricana, que no figura entre las 30 mejores ligas del mundo. Y aunque los Tigres Asiáticos son un equipo sólido al que le gusta presionar, en sus dos últimos encuentros en la Copa del Mundo (1998 y 2018), El Tri se impuso.

En cuanto al cuarto equipo del grupo, Dinamarca es el rival menos deseado de los cuatro equipos de la repesca europea para El Tri, ya que tiene un largo historial de dificultades contra los altos equipos escandinavos. Pero México tiene la ventaja de jugar contra De Rød-Hvide (Los Rojos y Blancos) en la gloriosa altitud de la Ciudad de México, donde se ponen a prueba los pulmones de los equipos visitantes.

El mexicano Gilberto Mora, a la izquierda, y el chileno Milovan Celis luchan por el balón durante un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile, el martes 7 de octubre de 2025.

Jugador a seguir del grupo: Gilberto Mora

El habilidoso prodigio de 17 años de los Xolos de Tijuana tendrá la tarea de llevar las esperanzas y los sueños de México en su propio terreno. Veremos si esto supone una carga o un impulso para el prometedor centrocampista, que espera dar el salto a Europa tras el torneo.

Grupo B: Canadá, Playoff Europeo A (Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina), Catar, Suiza

“Oh, Canadá”, los dioses del fútbol han sido benevolentes contigo en este sorteo. Este grupo no es en absoluto comparable al calvario que les tocó a Les Rouges en su regreso al Mundial en 2022, donde quedaron eliminados en la primera ronda tras enfrentarse a un grupo de muerte con Bélgica, Croacia y Marruecos.

El canadiense Tajon Buchanan durante un partido amistoso contra Colombia en Harrison, Nueva Jersey, el martes 14 de octubre de 2025.

En 2024, el equipo de Jesse Marsch tuvo una actuación encomiable en la Copa América al ser el único equipo de la CONCACAF en alcanzar la fase eliminatoria y avanzar a las semifinales, donde perdió ante la poderosa Argentina.

Y este verano, en su propio terreno, los Canucks tienen al menos dos partidos ganables contra Catar y Suiza. Los Maroons todavía están encontrando su lugar en la escena internacional tras organizar la Copa del Mundo en 2022, y los suizos no son más que una selección europea de nivel medio.

Desde la repesca, Italia es la favorita para avanzar, pero los días en los que contaba con talentos de élite como Roberto Baggio, Francesco Totti y Fabio Cannavaro han quedado atrás. A pesar de ser duodécimos, en la fase de grupos de la clasificación de la UEFA, Noruega les ganó dos veces y no fueron muy decisivos contra equipos como Moldavia e Israel. Es un grupo en el que los canadienses tienen muchas posibilidades de terminar en lo más alto.

Jugador a seguir del grupo:

Alphonso Davies, del Bayern, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el FC Bayern de Múnich y el Celtic de Glasgow en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el martes 18 de febrero de 2025.



(Matthias Schrader / Associated Press)

El lateral izquierdo del Bayern ha estado lastrado por las lesiones últimamente, pero cuando está en forma, ha demostrado ser uno de los mejores del mundo en su posición gracias a su capacidad para atacar y defender a un nivel de élite.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

La selección nacional de fútbol de Brasil posa para una foto antes de un partido amistoso contra Catar en el Estadio Nacional de Brasilia, Brasil, el miércoles 5 de junio de 2019.



(Andre Penner / Associated Press)

La historia dice que Brasil debería ganar este grupo, pero esta vez no es algo seguro. En las últimas dos décadas, la Seleção ha perdido algo de brillo y ha sufrido una especie de crisis de identidad. Sus recientes dificultades obligaron al pentacampeón del mundo a buscar ayuda en el banquillo más allá de las fronteras brasileñas. El técnico italiano Carlo Ancelotti fue llamado para devolver a Brasil a su gloria pasada.

La Seleção venció a Marruecos por 3-0 en Francia 98. Pero, al igual que Brasil no es el mismo equipo, tampoco lo son los Leones del Atlas. Marruecos se encuentra en plena edad de oro; sorprendió al mundo en Catar 2022 al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales. Desde entonces, ha disfrutado de una racha de éxitos en todos los niveles. Para ellos, el Mundial de 2026 representa una oportunidad de demostrar que lo de hace cuatro años no fue una casualidad y que son un equipo de talla mundial de cara al torneo de 2030, en el que serán uno de los anfitriones.

En cuanto a Haití y Escocia, puede que no tengan tanto talento como sus rivales del grupo, pero son lo suficientemente agresivos como para causar algunos quebraderos de cabeza.

Jugador a seguir del grupo: Vinícius Júnior (Brasil)

Vinicius Junior, del Real Madrid, abandona el campo tras el partido de octavos de final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y la Juventus en Miami Gardens, Florida, el martes 1 de julio de 2025.



(Rebecca Blackwell / Associated Press)

Puede que ahora mismo no esté al mismo nivel que otros grandes brasileños como Pelé, Romário, Ronaldo Nazário o Neymar, ni siquiera en el mismo restaurante, como algunos podrían pensar, pero no nos equivoquemos, es uno de los mejores delanteros del momento y tiene algo que demostrar. Su emocionante estilo y sus goles con el Real Madrid han convertido al jugador de 25 años en candidato al Balón de Oro.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y la repesca europea C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo)

Aficionados estadounidenses observan durante un partido amistoso de fútbol contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio.



(Jeff Dean / Associated Press)

El equipo de Estados Unidos puede tener un grupo que parece tan “fácil” como los de sus dos coanfitriones, pero tampoco es intimidante. La selección roja, blanca y azul ha ganado recientemente partidos amistosos contra Paraguay y Australia, por lo que tiene mucha confianza.

En cuanto al cuarto equipo, Turquía no solo es el favorito para pasar de ronda, sino que también se le considera un posible tapado. Cuenta con talento en las mejores ligas y un ataque atractivo.

Cabe señalar que el equipo de Estados Unidos perdió ante las Crescent-Stars en un partido amistoso el verano pasado, pero tras un inestable periodo de adaptación en la era de Mauricio Pochettino, Estados Unidos ha ido cogiendo impulso.

Sin embargo, el éxito en la fase de grupos no es el principal objetivo del anfitrión principal: para ellos, lo mínimo es llegar a cuartos de final o nada.

El estadounidense Christian Pulisic en acción durante la segunda parte del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Jamaica, el lunes 18 de noviembre de 2024, en San Luis.

Jugador a seguir del grupo: Christian Pulisic (Estados Unidos)

Sin duda, este es el momento de brillar para el Capitán América. Aunque el delantero de 27 años del AC Milan no se ha convertido en la estrella mundial que muchos pensaban que podría ser, sigue siendo el jugador con más talento.

