Barça Legends y Real Madrid Leyendas jugarán en el BMO Stadium de Los Ángeles en 2026

El clásico de los clásicos, Barcelona ante el Real Madrid... Esa rivalidad de LaLiga española, que es quizá la más grande del futbol mundial, llegará a la Costa Oeste con un capítulo inédito.

El 22 de febrero de 2026, el BMO Stadium será sede de “The Legends Series LA”, un enfrentamiento entre Barça Legends y Real Madrid Leyendas, en un evento organizado por House of Heroes, una plataforma creada por los angelinos “adoptados” David Ferrer y Alkis Emenides.

Para los fundadores, este proyecto de leyendas es mucho más que un partido de exhibición, es una forma de conectar generaciones a través de sus referentes deportivos.

“Cuando éramos jóvenes, teníamos un héroe. Quizá era Spiderman, quizá Superman. Después esos héroes se convirtieron en personas, como algún jugador de fútbol, Michael Jordan, un atleta olímpico”, explicó Emenides. “House of Heroes reúne a esos héroes”.

El español Ferrer detalló que el concepto tomó forma después de un largo proceso creativo.

“Lo visionamos por casi un año y medio. No era la idea inicial. La primera versión era tan complicada que dijimos: mantengámoslo simple y hagamos un clásico”, contó.

Ese cambio de enfoque marcó el nacimiento de la plataforma.

“Lo que comenzó como un one-off lo desarrollamos como plataforma”.

La simplicidad del concepto —un Clásico con leyendas— fue, paradójicamente, lo que permitió construir algo mucho más grande y sostenible. Ambos fundadores coincidieron en que empezar con los dos clubes más reconocidos del planeta era obligatorio.

“Definitivamente son los más grandes”, afirmó Ferrer, señalando que, aunque su origen español pueda influenciar su apreciación, la magnitud global del Barça y el Madrid es indiscutible.

Emenides lo reforzó.

“Estamos empezando con la mayor rivalidad y los equipos más grandes”, dijo el grecoarmenio.

La elección de Los Ángeles como sede respondió tanto al perfil global de la ciudad como a la intención de descentralizar el fútbol de élite en Estados Unidos.

“Somos angelinos en este punto”, explicó Ferrer. “LA es la ciudad del entretenimiento… una capital global de cultura y deporte. Aquí tienes que romper el ruido, y pensamos que para hacerlo necesitábamos algo tan grande como la ciudad”.

Emenides añadió que parte de la motivación fue romper con la tradición de que los grandes eventos futbolísticos en EE.UU. se concentran en la Costa Este.

“¿Por qué no en LA? Cada vez que pasa algo grande de fútbol es en el ‘East Coast’. Siempre tenemos que viajar. Ahora lo traemos aquí para la Costa Oeste”, señaló Emenides.

La ciudad, acostumbrada a conciertos multitudinarios, estrenos cinematográficos, finales deportivas y espectáculos de escala internacional, representa el escenario ideal para un choque de leyendas.

Por lo que a su parecer, el BMO Stadium, ofrece el tamaño y la intimidad necesaria para que los aficionados vivan un evento cercano, con la atmósfera de aquellos clásicos que marcaron generaciones… algo que buscaban para este enfrentamiento de leyendas.

Aunque aún no se ha revelado la lista de jugadores participantes, este silencio no es accidental, pues forma parte de la estrategia de difusión.

“Decidimos resaltar primero a los equipos… pronto anunciaremos más”, explicó Ferrer.

Sobre los tiempos estimados, añadió que “pronto vamos a ir soltando noticias y sumando al momentum”.

Los organizadores saben que para una ciudad tan saturada de eventos como Los Ángeles, la dosificación de información es clave para elevar el interés y mantener la conversación activa en los meses previos.

El partido será el punto culminante de una serie de actividades diseñadas para involucrar a la comunidad angelina. Ferrer adelantó un calendario de activaciones amplio.

“Habrá conferencia de prensa, gala para patrocinadores, entrenamientos de los equipos, activación para jóvenes, actividades comunitarias, meet and greets, fan fest y tailgate”, según dijo Ferrer.

La intención, explicó, es construir una experiencia completa y no limitarse al espectáculo de 90 minutos.

“La plataforma está viva y en constante ajuste. Tratamos de responder a las necesidades de los fans. Queremos un estadio lleno y que la gente disfrute. Somos fanáticos nosotros mismos”.

Emenides subrayó que estas activaciones permitirán a los aficionados vivir un acercamiento real con los jugadores que antes solo han visto en televisión, en pósters o en videojuegos. La esencia del proyecto es la conexión humana, como lo es volver a ver a esos héroes —los de antes, los que inspiraron a millones— competir de nuevo.

Ellos ven una oportunidad para potenciar el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Para Ferrer, que ha trabajado en el fútbol juvenil, el crecimiento del deporte en Estados Unidos es evidente y sostenido, pero aún tiene espacio para expandirse.

“El soccer ha crecido por muchos años. La próxima Copa del Mundo traerá otra ola de impulso”, señaló.

Ferrer reconoce, sin embargo, que muchos aficionados estadounidenses todavía asocian a los clubes europeos con estrellas icónicas.

“La gente identifica a Cristiano Ronaldo o [Lionel] Messi y por ahí identifican los equipos. Aun así, hay una ola más grande por venir”.

Desde su experiencia, gran parte de este crecimiento comienza en casa.

“Los padres que no jugaban fútbol ven a sus hijos jugar. Compran un balón, aprenden el deporte y ahora son fans. Así pasa siempre”.

Emenides complementó esa visión con un factor contemporáneo, el impacto de los videojuegos.

“Muchos niños juegan al PlayStation. Ven estos equipos, ven estos jugadores, pero nunca los ven en vivo”.

Para ellos, este Clásico de leyendas será la primera oportunidad de poner rostro y presencia física a nombres que conocen desde la pantalla.

También señaló cómo un solo futbolista europeo puede llenar estadios en la MLS.

“Solo necesitan un nombre, y eso es suficiente. Hay un deseo real de ver fútbol aquí”.

Más allá del espectáculo, el evento busca marcar a los jóvenes que están descubriendo el fútbol en una era dominada por redes sociales, videojuegos y contenido instantáneo. Ferrer lo resumió así: “Los niños conocen estos nombres, pero nunca los han visto jugar. Ahora podrán ver quiénes son”.