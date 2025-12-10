Cruz Azul le regala un trofeo al Flamengo

Willer Ditta, del Cruz Azul, a la derecha, es desafiado por Bruno Henrique, del Flamengo, durante el partido de fútbol de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Cruz Azul y el Flamengo en Doha, Catar, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (AP Photo/Hussein Sayed)

El Cruz Azul quería salvar el semestre tras haber sido eliminado de las Semifinales de la Liga MX y para eso tenía que enfrentar a un Flamengo de Brasil que llegaba como actual campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Pero un grosero error de Gonzalo Piovi demostró que la Máquina Celeste no tenía idea de qué hacer y, de esta manera, perdió 2-1, entregando el trofeo del Derby de las Américas a los brasileños.

El cotejo se llevó ante poco más de 7 mil personas en la cancha del Estadio Ahmad Bin Ali, en medio de la fiesta de Catar por la Copa Árabe.

Se suponía que sería un juego peleado, con dos tipos diferentes de futbol, pero apenas a los 15 minutos de haber iniciado el encuentro, el defensa Gonalo Piovi recibió la pelota de parte del portero Andrés Gudino por la parte izquierda del área grande y cuando intentó pasar el esférico, lo mandó directamente al centro del área chica, donde Giorgian de Arrascaeta estaba muy atento, para solo tomar la pelota y clavar el primer gol de la noche.

Cruz Azul intentó componer el rumbo y al 42’ Carlos Rotondi marcaría con la cabeza, pero antes ya se había marcado un fuera de lugar. Esto no afectó a los mexicanos que dos minutos después encontrarían a Jorge Sánchez, que recibió la pelota fuera del área y con todo el tiempo del mundo y ante la mirada de cuatro defensas, sacó un fuerte disparo que empató el marcador 1-1 ante el enojo del arquero carioca Agustín Rossi.

Para la segunda parte el partido se abrió más y fue más entretenido. En la tribuna, los gritos de “Azul, azul” eran los que más se escuchaban. Pero tras algunos intentos de la Máquina Celeste de apretar y conseguir una segunda anotación, llegaría el segundo gol de Giorgian al 71’, para finalizar el encuentro.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón no pudo más y terminó el partido con una victoria para Flamengo que jugará la Copa Challenger ante Pyramids de Egipto el sábado; el vencedor se medirá ante el Paris Saint-Germain la próxima semana por el título de la Copa Intercontinental.