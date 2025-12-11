Arabia Saudita y Palestina se enfrentaron en Lusail, sede de la última final de Copa del Mundo.

La idea original de la Copa Árabe, es unir al mundo pan árabe que habla el mismo idioma y sigue la misma religión. Estos países están ubicados en Asia, el Medio Oriente y África. Es por eso que Palestina, la consentida de la Copa Árabe, se despide con la frente en alto tras caer 2-1 en un partidazo contra Arabia Saudita.

El cotejo se llevó a cabo en la cancha del Estadio Lusail, el inmueble más icónico del país, ya que ahí Lionel Messi levantó la Copa del Mundo con la Selección de Argentina y hoy vería un juegazo que tuvo que ser definido en tiempos extra.

Desde que inició la competencia, Palestina había recibido el apoyo de todos, debido a la situación actual del Medio Oriente. Así, incluso los rivales de esta selección, aplaudían a sus jugadores y festejaban los buenos momentos que vivía la oncena en Doha.

Anuncio

Estadio de Lusail en Qatar. (Foto Manuel Medina/Especial para LA Times en Español)

Así Palestina fue aplaudida por los fans de Catar, los seguidores de Túnez, los propios fanáticos de Syria y hasta los jugadores con los que festejaron en conjunto clasificar por primera vez a la siguiente ronda de la Copa Árabe. Y este jueves, también Arabia Saudita apoyaba a Palestina, con aplausos, cánticos, e incluso una bandera que unía al reino árabe con Palestina.

El conjunto del Medio Oriente era el que todo mundo quería que ganara, excepto cuando jugaban contra esa selección, claramente. Era aplaudido por propios y extraños, básicamente, era visto como la Cenicienta del torneo que todos querían que llegara lejos.

Palestina, la consentida de la Copa Árabe, se despide con la frente en alto, dieron un juegazo ante Arabia Saudita; demostraron que pueden pelear contra los mejores equipos de la región y ahora esperan armar un equipo competitivo que los lleve a clasificar al Mundial de 2030.

