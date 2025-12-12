Análisis del Mundial 2026: Grupos E, F, G y H. Alemania ante una trampa, España y Países Bajos son candidatos

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA tiene muchas similitudes con el primer día de colegio cuando se es niño. Llegas con una vaga idea de lo que te espera y, dependiendo de quiénes sean tus compañeros de clase o rivales, en este caso, sales con buenas vibraciones o con una insoportable sensación de angustia. Sin duda, este fue el caso de las 42 naciones que participaron en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Kennedy Center de Washington D. C. fue el aula en la que las naciones clasificadas descubrieron qué camino seguirían en su búsqueda de la gloria futbolística.

Aunque el torneo contará por primera vez en la historia con 48 equipos, aún quedan seis plazas por decidir en las eliminatorias de la UEFA y el Torneo de Repesca de la FIFA, que se disputarán en marzo, por lo que no todos conocen su camino en este momento.

Pero, por ahora, la clase ya ha comenzado con este análisis de los grupos E, F, G y H, ya que la cuenta atrás para el inicio del torneo en junio entra en su recta final:

Anuncio

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Roshon Van Eijma, de Curazao, disputa un balón por aire con Gregory Leigh y Jonathan Russell, de Jamaica, en un partido de la eliminatoria mundialista, el martes 18 de noviembre de 2025 (AP Foto/Collin Reid) (Collin Reid / Associated Press)

Al igual que Brasil, Alemania se encuentra en un estado de cambio constante. Tras ganar su cuarta Copa en 2014, Die Mannschaft no ha conseguido salir de la fase de grupos en los dos torneos anteriores. Sin embargo, tuvo una buena actuación en la Eurocopa 2024, llegando a cuartos de final antes de ser eliminada por la futura campeona, España, en la prórroga, y en la fase de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo de 2026 avanzó directamente, consiguiendo 15 de los 18 puntos.

Sin embargo, aunque Costa de Marfil, Ecuador y Curazao no son favoritos para ganar el grupo, podrían ser una trampa para Alemania. Los tres tuvieron buenas campañas de clasificación. Costa de Marfil fue campeona de la Copa Africana de Naciones 2023 y se clasificó para la Copa Mundial 2026 sin conocer la derrota. Ecuador quedó segundo en la clasificación de la CONMEBOL, justo detrás de la actual campeona de la Copa Mundial, Argentina. La Tri solo perdió dos de los 18 partidos, el menor número de toda la competición de 10 equipos.

Curazao, debutante, sorprendió a muchos en la CONCACAF al terminar invicto en la ronda final y superar a Jamaica y Trinidad y Tobago, equipos con experiencia previa en la Copa del Mundo. La Ola Azul tiene una fuerte influencia holandesa, que combina habilidad y solidez táctica con el estilo caribeño. Al ser la nación más pequeña que se ha clasificado para la Copa del Mundo, Curazao será sin duda el favorito sentimental de muchos.

Moises Caicedo, del Chelsea, celebra tras marcar un gol durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Chelsea y el Ajax en Londres, el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Photo/Alastair Grant)



(Alastair Grant / Associated Press)

Jugador a seguir del grupo: Moisés Caicedo (Ecuador)

En las dos últimas temporadas, este jugador de 24 años se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la Premier League con el Chelsea. Es un centrocampista completo y electrizante, con habilidad para marcar desde lejos.

Anuncio

Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff Europeo B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Los jugadores de la selección nacional de fútbol de Túnez posan antes de un partido amistoso internacional contra Corea del Sur en Seúl, Corea del Sur, el viernes 13 de octubre de 2023.

(Ahn Young-joon / Associated Press)

Los Países Bajos parecen ser los favoritos del grupo y un verdadero aspirante a levantar la copa. El equipo de Ronald Koeman llega al Mundial de 2026 en busca de venganza tras ser eliminado en los cuartos de final de Catar 2022 por la futura campeona, Argentina, en una tanda de penaltis en un partido de gran tensión.

En cuanto a Japón, espera dar finalmente el salto al gran escenario tras años de estar un peldaño por debajo de las selecciones de élite del mundo. En Catar, los Samurai Blue vencieron a España y Alemania para ganar el Grupo E, pero fueron eliminados por Brasil en octavos de final.

Y, independientemente de si Ucrania o Suecia se clasifican en la repesca, cualquiera de las dos podría dar a este grupo una dinámica interesante. Túnez parece ser el eslabón más débil del grupo. Su historial de siempre quedar eliminada en la fase de grupos no parece que vaya a cambiar en Norteamérica.

El holandés Virgil van Dijk, al frente, y sus compañeros de equipo celebran tras un partido de fútbol clasificatorio para la Copa Mundial 2026 del grupo G entre Holanda y Lituania en Ámsterdam, Holanda, el lunes 17 de noviembre de 2025. (AP Photo/Peter Dejong)



(Peter Dejong / Associated Press)

Jugador a seguir del grupo: Virgil van Dijk

A sus 34 años, sigue siendo considerado uno de los mejores, si no el mejor, central del mundo. Su presencia dominante en la zaga ayudó al Liverpool a romper una sequía de 30 años sin títulos en la Premier League en 2024-2025.

Anuncio

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Los jugadores iraníes posan para una foto antes de un partido amistoso de fútbol entre Rusia e Irán en el estadio Volgograd Arena de Volgogrado, Rusia, el viernes 10 de octubre de 2025. (Foto AP)



(Uncredited / Associated Press)

Este parece ser el grupo más débil del torneo. Bélgica busca renovarse tras el fin de la era de su “generación dorada”, que generó mucho optimismo, pero que ha decepcionado una y otra vez durante una década. Sin embargo, sigue ocupando un lugar destacado en la clasificación de la FIFA y está muy por encima del resto del grupo en términos de talento, con jugadores en los principales clubes.

Por debajo de los Diablos Rojos se encuentran Irán, con su estilo ofensivo, y Egipto, que puede ser muy duro en defensa. Nueva Zelanda parece estar ahí para completar el cuadro en su primera participación en el torneo, tras conseguir el pase directo desde la región de Oceanía.

Jugador a seguir del grupo: Thibaut Courtois (Bélgica)

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, reacciona durante un partido de fútbol de la Liga española entre el Girona y el Real Madrid, en Girona, España, el domingo 30 de noviembre de 2025.

(Joan Monfort / Associated Press)

Uno de los pilares de la “Generación Dorada” sigue en la cima de su carrera. El jugador del Real Madrid, de 33 años, sigue siendo una figura muy imponente y un maestro en la parada de tiros.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde

La selección de Uruguay posa para una foto grupal antes de un partido amistoso internacional de fútbol contra México en Torreón, México, el sábado 15 de noviembre de 2025. (AP Photo/Eduardo Verdugo)



(Eduardo Verdugo / Associated Press)

Anuncio

Tras su conquista de la Eurocopa 2024, España se dirige al Mundial de 2026 como uno de los dos grandes favoritos para ganar el título. La Roja parece estar en pleno proceso de construcción de otra “Generación Dorada”; la primera les dio dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012. Este nuevo núcleo ya tiene una Eurocopa en su haber tras deslumbrar a todos en el torneo continental de 2024. Y lo más aterrador es que el equipo de Luis de la Fuente parece estar apenas empezando a alcanzar su máximo rendimiento.

Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, Uruguay ha combinado la “Garra Charrúa” con un fútbol de alta presión. Es un estilo que ha dado resultados dispares, pero que ha proporcionado a La Celeste el tipo de chispa que tenía cuando llegó a las semifinales en Sudáfrica 2010.

Arabia Saudí, por su parte, es un equipo con suficiente calidad como para no ser considerado un rival fácil. Después de todo, los Green Falcons pusieron a Messi y a Argentina al borde de una catastrófica eliminación en Catar. La debutante Cabo Verde puede ser una incógnita con su ecléctica plantilla de jugadores procedentes de ligas de todo el mundo.

Lamine Yamal, del Barcelona, celebra tras marcar el quinto gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Real Betis y el Barcelona en Sevilla, España, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Phot/Manu Reino)



(Manu Reino / Associated Press)

Jugador a seguir del grupo: Lamine Yamal (España)

Con solo 18 años, esta supernova está en una trayectoria acelerada, como la de Amazon Prime, hacia la inmortalidad futbolística. Ya es el jugador estrella del Barcelona y desempeñó un papel clave en la victoria de España en la Eurocopa. La pregunta que rodea al talentoso extremo en su debut en la Copa del Mundo no es si podrá brillar en el escenario más importante del mundo, sino si podrá consolidar su estatus como el “próximo GOAT”. Ayudar a La Roja a levantar su segunda Copa del Mundo sin duda lo lanzaría a la cima.