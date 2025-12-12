¿Qué pasará con el cinturón del CMB que le despojaron a Crawford? El guatemalteco Lester Martínez está muy cerca de ese título

Lester Martínez, a la derecha, lanza un puñetazo a Christian Mbilli durante un combate por el título mundial interino de peso supermediano del CMB en Las Vegas, el sábado 13 de septiembre de 2025.

El campeón Terence Crawford no está nada contento últimamente después de ser despojado del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual obtuvo al vencer claramente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre pasado en Las Vegas, Nevada.

El conflicto entre Crawford y el CMB se agravó la semana pasada, luego de que el organismo confirmara que lo despojó del título por no pagar la sanción correspondiente a su pelea ante el mexicano. Durante la convención realizada en Tailandia, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, aseguró que Crawford debía casi $300,000 tras su contienda con Canelo.

La respuesta de Crawford no tardó en llegar. El estadounidense compartió un mensaje prolongado en Instagram Live, en el que criticó duramente al presidente del CMB.

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir sobre que no le pagué $300,000 dólares, más otros $100,000 y en sanciones. Y dijo que yo no me disculpé”, dijo Crawford. “¿Quién crees que soy? … No voy a pagarte nada. ¿De qué estás hablando? ¿qué te hace mejor que cualquier otro organismo sancionador? eh? responde a esa pregunta. La AMB, la OMB y la FBI aceptaron lo que les ofrecía, pero tú no. Tú, la CMB, crees que eres mejor que todos los demás, ¿no? Tienes el cinturón verde, que no significa una mierda. El verdadero cinturón es el cinturón de The Ring, que es gratuito”.

La reacción de Crawford entra en un contexto interesante en el boxeo, pues su contienda ante Canelo fue organizada por la nueva promotora Zuffa Boxing, de Dana White y Turki Al-Sheikh. Zuffa Boxing es propiedad de TKO Group Holdings, que también tiene a UFC y WWE. Tanto White como el presidente de WWE, Nick Kha, controlan las operaciones, con mucho dinero proveniente de Arabia Saudita. UFC, que controla la mayor parte de las artes marciales mixtas, le ha dado más importancia al cinturón The Ring, propiedad de Al-Sheikh, en lugar de los organismos.

Este viernes, Sulaimán respondió, calificando como lamentables las declaraciones del campeón, aunque aseguró que están influenciadas por el tono sensacionalista de algunos medios.

“Yo me quedo con la verdad, con la realidad, existe un organismo que tiene reglas. Y quien quiera pelear dentro de este organismo tiene que cumplir las reglas. Así como tienen muchos beneficios hacer campeón mundial del CMB, también tienen obligaciones, y hay que cumplir”, dijo Sulaimán. “Vivimos en un mundo donde la anarquía, donde el luchar contra la estructura es lo común, pero pues uno sigue adelante, estoy muy tranquilo, es muy lamentable que se haya convertido en un tema controversial y en un tema de ataques, que no es necesario. Lo que necesitamos es la unidad y trabajar en armonía por el bien del boxeo y de los boxeadores sobre todo”.

Terence Crawford. (John Locher / Associated Press)

Tras oficializar la decisión sobre Crawford, Sulaimán también confirmó el camino para definir al nuevo campeón mundial absoluto. Informó que el campeón interino de peso supermediano, Christian Mbilli, enfrentará al retador oficial Hamzah Sheeraz. El ganador deberá pelear de manera obligatoria contra el invicto guatemalteco Léster Martínez por el campeonato mundial completo.

Mbilli y Martínez, además, vienen de protagonizar una pelea intensa. Ambos se enfrentaron en la misma cartelera de Canelo y Crawford, en el Allegiant Stadium, en un combate de 10 asaltos, transmitido globalmente por Netflix, que terminó empatado.

