Así quedaron los rivales de LAFC, Galaxy y San Diego FC en la CONCACAF Champions Cup 2026

El centrocampista del LA Galaxy, Riqui Puig, regatea durante la segunda parte del partido de fútbol de la MLS que enfrentó a su equipo contra el Minnesota United, el miércoles 20 de septiembre de 2023, en Carson, California.

El Galaxy enfrentará a Sporting San Miguelito de Panamá, mientras que LAFC será anfitrión del Real CD España de Honduras en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. Por su parte, San Diego FC enfrentará a los Pumas de la UNAM en esa misma ronda de ida y vuelta.

Después de la primera fase, en la ronda de octavos de final, se unirán a la competencia los primeros clasificados: el LD Alajuelense, Seattle Sounders, Deportivo Toluca, Inter Miami CF.

El Galaxy viajará a Panamá para disputar su primer partido ante San Miguelito el jueves, 19 de febrero, a las 5 p. m. PT, y el partido de vuelta será en el Dignity Health Sports Park el miércoles, 25 de febrero, a las 8 p.m. PT.

Anuncio

Por su parte, el LAFC se enfrentará al Real CD España en el partido de ida el martes, 17 de febrero, en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula de Honduras a las 7 p. m. PT. El partido de vuelta se disputará el martes, 24 de febrero, en el BMO Stadium a las 7 p. m. PT.

San Diego FC recibirá a Pumas UNAM en el partido de ida de la Primera Ronda a las 8 p.m. PT del martes, 3 de febrero, en el Snapdragon Stadium. SDFC luego viajará a Ciudad de México para disputar el partido de vuelta ante Pumas a las 5 p.m. PT del martes, 10 de febrero, en el Estadio Olímpico Universitario.

Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera tras el sorteo del pasado 9 de diciembre.

Pumas UNAM (MEX) contra San Diego FC (EE.UU.)

LA Galaxy (EE.UU.) contra Sporting San Miguelito (PAN)

Cruz Azul (MEX) contra Vancouver FC (CAN)

CF Monterrey (MEX) contra CSD Xelajú M.C. (GUA)

Los Angeles FC (EE.UU.) contra Real CD España (HON)

Nashville SC (EE.UU.) contra Atlético Ottawa (CAN)

Club América (MEX) contra Club Olimpia Deportivo (HON)

Philadelphia Union (EE.UU.) contra Defence Force FC (TRI)

Tigres UANL (MEX) contra Forge FC (CAN)

FC Cincinnati (EE.UU.) contra O&M FC (DOM)

Vancouver Whitecaps FC (CAN) contra CS Cartaginés (CRC)

Las llaves son las siguientes: