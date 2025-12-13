Colombiano Carlos Utría, el ídolo de Soplaviento, va por reconocimiento y el título en el Grand Prix del CMB

Carlos Utría vive el momento más importante de su carrera profesional. El boxeador colombiano está a un paso de consagrarse campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando este 20 de diciembre dispute la gran final de la división superligero en Riad, Arabia Saudita, ante el uzbeko Mujibillo Tursunov.

Con un récord profesional de 13 peleas y cuatro victorias consecutivas, el oriundo de Soplaviento, Bolívar, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Su contundente nocaut en el primer asalto frente al sudafricano Nthetelo Nkosi en la semifinal lo consolidó como una de las figuras emergentes del certamen.

El Grand Prix del CMB Riyadh Season fue una idea original del fallecido expresidente de la organización, José Sulaimán, con el objetivo de crear un torneo profesional que permitiera descubrir y proyectar nuevas figuras del boxeo mundial. A lo largo de 2025, el certamen se desarrolló por fases en Riad y reunió a 128 boxeadores en cuatro categorías: peso pluma, superligero, mediano y pesado.

El torneo llega ahora a su punto culminante, donde se coronarán los primeros ganadores del Trofeo José Sulaimán, bajo un formato que incluye puntuación abierta, mayor transparencia arbitral y reglas especiales que han marcado diferencia.

Una de las finales más esperadas será la que protagonizarán Utría (13-0, 11 KOs) y Tursunov (9-0, 2 KOs), quien llega tras vencer por decisión mayoritaria al ucraniano Danylo Lozan.

“Es un rival que, al igual que yo, viene con muchas ganas de ganar”, afirmó Utría, de 22 años.

El colombiano se caracteriza por ser un contragolpeador técnico, con buena lectura del combate y poder suficiente para definir una pelea con un solo golpe. Tursunov, en cambio, destaca por su fuerza y presión constante, avanzando sin pausa sobre sus rivales.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. (Ian Walton / Associated Press)

“Me emociona saber que soy el único colombiano que queda en el torneo. Siento que cargo el sueño de muchos compatriotas y no pienso defraudarlos”, aseguró Utría. “Desde el primer día que entré al Grand Prix dije: ‘esto es mío. Vamos a entrenar duro, porque tengo la madera para ganarlo’”.

Utría comenzó a boxear a los 12 años, bajo la guía de su padre, quien también es su entrenador. Aunque de niño tuvo problemas al involucrarse en peleas callejeras, encontró en el boxeo un camino de disciplina y crecimiento. Su talento lo llevó a conquistar el Campeonato Panamericano Junior en Cali, lo que consolidó una exitosa carrera amateur. Se define como un peleador adaptable y reconoce la influencia de su ídolo, Canelo Álvarez, en su estilo dentro del ring.

El colombiano destacó que una de las peleas más exigentes del torneo fue la disputada ante el argentino Alan Crenz, un combate que lo obligó a sacar lo mejor de sí para avanzar.

Utría no oculta su gratitud hacia su gente de Soplaviento, que ha seguido cada paso de su camino.

“Mi gente de Soplaviento está muy unida y emocionada por la pelea del 20 de diciembre. Que sepan que lo estoy dando todo y que todos los sacrificios han valido la pena”, expresó.

De acuerdo con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, la segunda edición del Grand Prix podría realizarse nuevamente en Arabia Saudita en 2026, aunque otras ciudades ya han mostrado interés.

“Este torneo le permite al aficionado conocer a un boxeador desde el inicio de su carrera y seguir su evolución, como se hacía antes”, señaló Sulaimán, quien destacó innovaciones como la puntuación abierta, la chicharra que avisa 30 segundos antes del final del asalto y el uso de guantes de 12 onzas en peso completo, entre otras innovaciones.

