Guillermo Varela, del Flamengo, a la derecha, remata de cabeza ante Mohamed Hamdy, del Pyramids, durante el partido de fútbol de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Flamengo y el Pyramids en Doha, Catar, el sábado 13 de diciembre de 2025. (AP Photo/Hussein Sayed)

Bajo el liderazgo de Filipe Luís y tras haberlo ganado casi todo este año, el Flamengo, el equipo brasileño que va por el quintuplete, sigue sumando triunfos en 2025 y ya está pensando en cómo ganar su quinto torneo oficial en un solo año cuando se enfrente el próximo miércoles al Paris Saint-Germain (PSG).

Con el ex jugador del Atlético de Madrid, el equipo rojinegro ha ganado cuatro competencias de siete que disputará en 2025. Todo comenzó el 2 de febrero cuando ganó la Supercopa do Brasil. La racha ganadora comenzó a extenderse el 16 de marzo, cuando se coronó rey del Campeonato Carioca de Río de Janeiro. El 29 de junio sufrió su primer tropiezo, luego de que se quedara en Octavos de Final del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

La mala suerte continuó y cayó nuevamente en Octavos, pero ahora de la Copa do Brasil el 6 de agosto.

Flamengo y Filipe Luís ajustaron tuercas en su máquina y volvieron al celebrar el 29 de noviembre al ganar la Copa Libertadores de América el 29 de noviembre y el 6 de diciembre el Brasileirao, conocido como Série A.

“Un equipo que está lleno de campeones, siempre va a querer ir por más”, comentó el ex futbolista en conferencia de prensa.

Y vaya hambre que tiene “Naçao”, ya que no solo vencieron 2-1 al Cruz Azul de México para ganar el Derby de las Américas, sino que este sábado le propinaron un 2-0 “a medio gas” al Pyramids de Egipto para alzar la Copa Challenger y tener el derecho de disputar la Copa Intercontinental ante el ganador de a UEFA Champions League, el PSG.

Flamengo, el equipo brasileño que va por el quintuplete ha visto en su entrenador un guía infalible para el éxito y Filipe Luís quiere seguir sumando trofeos, ya que en 2025 está ganando en promedio una nueva copa cada 17 partidos.