Crónica tecnológica: Los Lakers te ponen en primera fila desde casa gracias a Apple

Apple me invitó a probar el Apple Vision Pro y, tras usarlo para ver un juego de los Lakers en Apple Immersive, puedo decirlo sin exagerar, es una experiencia que cambia por completo la manera de consumir deportes.

No es realidad virtual, no es una pantalla gigante… es sentirse literalmente en la arena, a unos pasos de la cancha, con una perspectiva que no existe en ningún formato tradicional.

Durante la demostración, sentí la vibración del Crypto.com Arena —o lo más parecido a estar ahí— mientras las cámaras capturaban el juego desde ángulos imposibles para la televisión convencional.

El sonido, la profundidad y la cercanía con la acción te hacen olvidar que estás usando un visor. Es como teletransportarte a un asiento VIP sin salir de tu sala y te permite moverte de un momento a otro con tan solo unos movimientos con tus dedos, sin controles a la mano.

Los Lakers son el primer equipo de la NBA en ofrecer sus partidos en Apple Immersive desde que arrancó la temporada 2025-26, en alianza con Spectrum SportsNet. La señal cuenta con una selección de partidos en vivo que se transmiten “como si estuvieras ahí”, capturados con la URSA Cine Immersive Live de Blackmagic Design, una cámara creada específicamente para este formato y que estará disponible comercialmente el próximo año.

Los Lakers te ponen en primera fila desde casa gracias a la tecnología de Apple. Con cámaras diseñadas para capturar ángulos imposibles, el visor permite sentir la vibra del juego como si estuvieras sentado en primera fila. (HANDOUT / APPLE)

Los fans dentro del territorio regional de los Lakers —incluyendo el Sur de California, Hawái y partes del sur de Nevada— podrán ver partidos en vivo a través de la nueva app de Spectrum SportsNet para Vision Pro, que llegará a principios del próximo año.

Para quienes estén fuera del mercado, el Vision Pro también ofrecerá repeticiones completas y highlights a través de las apps de SportsNet y de la NBA en países seleccionados.

La plataforma mezcla cine, música, viajes y ahora deportes de alto impacto. Así como ya ofrece experiencias con Metallica, Real Madrid, MotoGP o el Audi F1 Team.

El Vision Pro permite acceder a la transmisión tradicional vía Spectrum TV y la NBA app. Los usuarios con League Pass pueden ver hasta cinco juegos en 2D simultáneos con la función multivista y revisar estadísticas en tiempo real. Además, algunos partidos ofrecen un “tabletop mode”, donde la cancha aparece como un modelo 3D que te permite analizar movimientos y jugadas desde arriba.

Probar el Vision Pro con un juego de los Lakers me dejó claro que estamos ante el inicio de una nueva forma de ver deportes en casa. No reemplaza la experiencia de ir a la arena, pero sí la reinventa, pues te da un asiento que no existe, un ángulo imposible, una proximidad que antes era privilegio de unos cuantos.

Este es un paso hacia una era en la que los aficionados que no tienen la posibilidad de viajar a otras ciudades o países, ahora podrán “estar” en cualquier arena o estadio del mundo desde su sala.