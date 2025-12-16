Terence Crawford anuncia sorpresivo retiro del boxeo: “Me voy como un grande”

Terence Crawford sacudió al mundo del boxeo al anunciar el martes su retiro profesional, una decisión inesperada que pone fin a una de las carreras más dominantes y pulcras de la era moderna.

A los 38 años, el peleador originario de Omaha, Nebraska, decidió colgar los guantes en la cima, invicto y con un legado que lo instala entre los grandes de todos los tiempos.

Crawford se despide con marca perfecta de 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, tras más de 17 años como profesional. Con su inesperado retiro, Crawford deja los cuatro títulos en las 168 libras.

Anuncio

“Me retiro de la competición, no porque haya dejado de luchar, sino porque he ganado otro tipo de batalla”, dijo Crawford en un video de YouTube. “La batalla en la que te retiras en tus propios términos”.

Entre los momentos más determinantes de su carrera figura la victoria sobre Errol Spence Jr., que lo consagró como monarca indiscutido del peso welter, y, especialmente, el triunfo que terminó por definir su legado fue la victoria en super mediano sobre Saúl Álvarez.

En septiembre de 2025, Crawford subió de categoría para enfrentar al mexicano y lo derrotó por decisión unánime en Las Vegas. Ese combate ante Canelo no solo confirmó su grandeza deportiva, sino que lo llevó a conquistar el campeonato indiscutido de peso supermediano, un logro que pocos consideraban posible.

“Todo boxeador sabe que este momento llegará, simplemente nunca sabemos cuándo”, dijo Crawford.

Tras ese combate histórico, comenzaron las especulaciones sobre nuevos retos y una posible revancha, pero Crawford optó por un camino distinto. En su mensaje de despedida, dejó claro que su decisión no obedecía a una falta de condiciones físicas ni competitivas, sino a la convicción de haberse exigido al máximo y de no tener nada más que probar dentro del ring.

“He pasado toda mi vida persiguiendo algo”, dijo ‘Bud’. “No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se siente cuando el mundo duda de ti, pero sigues adelante y demuestras que todos se equivocan”.

Desde su debut en 2008, construyó una trayectoria marcada por la versatilidad, la inteligencia táctica y una capacidad poco común para adaptarse a cualquier rival y circunstancia sobre el ring. Zurdo o diestro según lo exigiera la pelea, su dominio técnico fue una constante a lo largo de su carrera.

Deportes Crawford le da una cátedra de boxeo a Canelo y gana tercer título indiscutible en diferente división Dando una cátedra de boxeo, Terence Crawford demostró ser un maestro del ring y venció a Saúl Álvarez para arrebatarle el título de campeón indiscutible de peso supermediano el sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ante 70,482 aficionados.

“Luché por mi familia. Luché por mi ciudad. Luché por el niño que fui, el que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes. Y lo hice a mi manera. Le entregué a este deporte hasta el último aliento”.

A lo largo de los años, Crawford conquistó títulos mundiales en múltiples divisiones y se consolidó como uno de los referentes libra por libra del boxeo contemporáneo.

Su nombre quedó inscrito en la historia al convertirse en campeón indiscutido en tres categorías distintas durante la era de los cuatro cinturones, una hazaña que lo distinguió incluso entre campeones de élite. En cada ascenso de peso enfrentó el escepticismo y respondió con actuaciones contundentes.

“Me voy como un grande”, dijo Crawford.