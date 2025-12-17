Cada que Osumane Dembelé anota un gol, Achraf Hakimi brinca y cabecea el balón, o Joao Neves hace de las suyas, el logo que más se ve es el de “Visit Qatar”, el patrocinador oficial del equipo. Pero Catar y Paris Saint-Germain (PSG) son un lazo que va más allá del fútbol y este domingo se abrió la casa del PSG en Doha, previo a la gran final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo de Brasil.

En la televisión, en las salidas del metro y en los anuncios del banco nacional catarí, la presencia de los futbolistas campeones de la UEFA Champions League se nota. Incluso varios locales aseguran que su equipo favorito fuera de Doha es el propio cuadro parisino.

Y para el placer de sus aficionados, la cas “Ici c’est Paris” del PSG fue inaugurada el domingo y estará abierta hasta el miércoles, como parte de una manera de acercar al público local con el de París.

En este único inmueble ubicado en el corazón de Doha, los fans pueden participar en varias actividades donde pueden poner en práctica sus habilidades con el balón. Desde driblar la esférica, lanzar disparos potentes, jugar en una minicancha, o disfrutar algo más relajado y tomarse fotos con los trofeos. Había una actividad para todos, incluidos niños y personas mayores.

Pero lo más llamativo era poder estar cerca de los trofeos del PSG. Había cinco en el lugar: El trofeo de la Copa de Francia, la Supercopa francesa, la Ligue A, la Supercopa de la UEFA y claro, “la orejona”, el trofeo de la UEFA Champions League ganado en Múnich.

Y no solo eso, los fanáticos del PSG podían comprar playeras especiales con el logo del PSG y motivos de Doha, lo que los hacía sentir al conjunto parisino como uno más de casa. Pero no todo era pagar dinero, también había regalos para todos aquellos que completaran las ocho actividades.

Catar y Paris Saint-Germain, un lazo que va más allá del fútbol, demuestran que una marca no necesita estar enfocada en el balompié. El PSG tiene colaboraciones con Astro Boy, Kevin Durant de la NBA, o incluso con Michael Jordan para sacar ropa y estilos que demuestran que es una marca global.

