¿Cómo comprar boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Aunque el Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también entran en su etapa final de preparación. La venta de boletos para los Juegos Olímpicos comenzará en enero de 2026, por lo que quienes deseen asistir deberán planear con anticipación.

De acuerdo con los organizadores, al menos un millón de entradas tendrán un precio inicial de 28 dólares, con el objetivo de hacer el evento más accesible para el público.

Los aficionados podrán registrar su interés en la página de LA28 a partir del 14 de enero de 2026 hasta el 18 de marzo para esta primera fase. Quienes sean seleccionados recibirán una invitación para comprar boletos en abril del mismo año, con diferentes ventanas de tiempo para adquirir los boletos.

Además, los residentes que vivan cerca de alguna de las sedes podrán calificar para precios especiales, como parte de los programas de acceso local. Se estima que habrá disponibles alrededor de 14 millones de boletos.

En el caso de los Juegos Paralímpicos, la venta de entradas se realizará en 2027 mediante un proceso similar al de los Juegos Olímpicos.

