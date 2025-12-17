El PSG de Luis Enrique es campeón intercontinental por primera vez

Marquinhos, del PSG, levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Flamengo y el París Saint-Germain en Doha, Catar, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (AP Photo/Hussein Sayed)

Con una actuación increíble del portero ruso Matvei Safonov, el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique se coronó campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA por primera vez, al derrotar al Flamengo de Brasil en penales 2-1 tras haber empatado 1-1 en 120 minutos ante más de 42 mil aficionados en la cancha del Estadio Ahmad Bin Ali.

Luis Enrique paró al equipo campeón de la UEFA Champions League con algunos cambios comparados a los torneos europeos. Formó un 4-3-3, con el ganador del FIFA The Best al mejor jugador del año, Ousmane Dembélé en la banca, pero con Khvicha Kvaratskhelia como punta. Y Filipe Luís quiso contrarrestar este equipo tan agresivo, con un 4-2-3-1 en el que Bruno Henrique sería el encargado de buscar la pelota y marcar gol.

Désiré Doué sacaría un disparo al 38’ que fue atajado por Agustín Rossi, pero Kvaratskhelia estaba justamente en el área chica para el rebote, y tras deslizarse pudo empujar el esférico al fondo de las redes para el 1-0 temporal. La primera parte terminaría tranquila, pero con control parisino.

Para los segundos 45 minutos, seguiría el mismo ritmo de juego, pero al 62’ la diosa fortuna le sonreiría al Flamengo y se marcaría un penal a favor de los cariocas. Jorginho sería el encargado de enfrentar desde el punto penal al arquero ruso del PSG, Matvei Safonov, y con elegancia corrió para disparar y esperó a que el guardameta se venciera a su derecha, para colocar el balón en el lado contrario y poner las cosas 1-1.

El resto del partido fue caracterizado por un equipo brasileño que quería anotar, pero que en el último toque siempre fallaba. Así que el partido se iría a tiempos extra.

Para el tiempo complementario Flamengo saldría más al ataque y Luis Enrique acomodaría sus piezas del PSG, pero tras cumplirse los 120 minutos de juego, ningún equipo se haría daño y todo se tendría que definir en la serie de penales.

Y en la tanda de las penas máximas, el ruso Safonov sería el héroe del partido, al parar cuatro de los cinco disparos hechos por el Flamengo, para ayudar al PSG a levantar el trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

El portero del PSG, Matvey Safonov, detiene un balón en la tanda de penaltis durante la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Flamengo y el París Saint-Germain en Doha, Catar, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (AP Photo/Hussein Sayed) (Hussein Sayed / Associated Press)

En conferencia de prensa tras el partido, Filipe Luís aceptó que los equipos europeos son superiores a los sudamericanos: “Ha sido la primera derrota con este grupo y ha sido contra el PSG de Luis Enrique”.

“PSG es un equipo que lo ganó todo y que juega de una forma fantástica, con el Balón de Oro en su equipo”, dijo Luís.

Por su parte, Luis Enrique comentó que “La victoria es de todos: jugadores, entrenador, staff, aficionados y todos los que formamos el PSG”.

Marquinhos, del PSG, celebra después de que su compañero Matvey Safonov detuviera un lanzamiento en la tanda de penaltis, mientras los jugadores del Flamengo reaccionan con desánimo al fondo durante la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Flamengo y el París Saint-Germain en Doha, Catar, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Hussein Sayed / Associated Press)

“Durante estas dos temporadas y media hemos mostrado identidad y un deseo claro de jugar bien al futbol y ganar más trofeos para toda la gente que quiere este club”, señaló.

“Para un equipo como nosotros, con objetivos claros, pasamos a ser un equipo referente que todos quieren vencer. Este año es inolvidable y queremos seguir dándole alegrías a nuestros aficionados”, culminó el español.