Netflix lanzará un nuevo videojuego de FIFA antes del Mundial 2026

El logotipo de Netflix aparece en esta foto tomada de la página web de la empresa el 2 de febrero de 2023 en Nueva York.

Netflix anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego de simulación de fútbol de la FIFA, que estará disponible antes de la celebración de la Copa del Mundo y será accesible a través de la plataforma Netflix Games.

Los usuarios podrán jugar de forma individual o con amigos, siempre que cuenten con una suscripción activa a Netflix y un dispositivo móvil. El desarrollo y la publicación del juego estuvieron a cargo de Delphi Interactive.

El fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive, Casper Daugaard, expresó que el proyecto representa una oportunidad para redefinir la franquicia de FIFA.

“Nuestro objetivo es claro, crear el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia”, afirmó Daugaard.

En tanto, Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive destacó que el desarrollo “busca a reflejar la grandeza del deporte más popular del planeta”.

Con este lanzamiento, Netflix refuerza su apuesta por el sector de los videojuegos, integrándolos a su oferta habitual de series y películas. Los usuarios podrán acceder al nuevo FIFA desde sus televisores y utilizar sus dispositivos móviles como control.

Netflix adelantó que durante 2026 se darán a conocer más detalles sobre el videojuego y su lanzamiento oficial.

