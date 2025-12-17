Jake Paul vs. Anthony Joshua: Hora, TV, streaming y cómo ver el combate de peso pesado
El YouTuber hecho boxeador tendrá una dura misión ante Joshua, quien regresa al cuadrilátero tras un año de ausencia.
- Share via
Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán este viernes en Miami en una pelea que ha generado reacciones divididas entre los amantes del boxeo. El combate será de peso pesado a ocho asaltos, con guantes de 10 onzas.
Joshua, de 36 años, llega como amplio favorito. El británico, medallista de oro olímpico y dos veces campeón mundial pesado, presume una hoja de 28 victorias (25 KOs), cuatro derrotas y una trayectoria frente a la élite de la división.
Viene de una derrota por nocaut ante Daniel Dubois en 2024, pero mantiene ventajas evidentes de estatura, alcance y experiencia sobre su rival.
El duelo se realizará el viernes, 19 de diciembre, en el Kaseya Center y está programado para cerrar la cartelera cerca de las 7:30 p.m. PT por Netflix.
Paul, de 28 años, continúa su transición de celebridad digital como YouTuber a boxeador profesional. Suma una marca de 12 triunfos (7 KOs) y una derrota, y llega motivado tras derrotar en 2025 a Julio César Chávez Jr.
Victoria sobre Chávez Jr. hace sentir a Jake Paul que es un ‘boxeador real’ y no solo un YouTuber
Jake Paul derrotó por decisión unánime al mexicano Julio César Chávez Jr. el sábado en el Honda Center de Anaheim.
Su única caída fue ante Tommy Fury, y durante la preparación para este compromiso sufrió una lesión en la nariz durante sesiones de sparring con pesos completos. Aun así, ha prometido buscar un nocaut alrededor del quinto o sexto asalto.
El combate incluye condiciones específicas en las que Joshua tendrá un tope de 245 libras en el pesaje, una medida pensada para equilibrar parcialmente el encuentro ante un rival naturalmente más ligero.
Joshua aparece como favorito amplio, mientras que exboxeadores y analistas han cuestionado la necesidad del duelo por la diferencia de niveles. Sin embargo, la promoción ha generado interés.