Rams visita Seattle con tono de revancha

El corredor de los Rams de Los Ángeles, Blake Corum (22), celebra su touchdown con el entrenador Sean McVay durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Lions de Detroit, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Kyusung Gong)

En lo que será un juego de equipos protagonistas, los Seahawks volverán a verse las caras ante los Rams, equipo ante el que perdieron en la Semana 11. En aquella derrota por 21-19 en SoFi Stadium, Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle, arrojaría cuatro intercepciones en una de sus peores actuaciones. El juego se disputará en Luman Field a las 5:30 p.m. Hora de Los Ángeles (FOX).

En aquella derrota, Seattle no necesariamente jugó mal. Tuvo 414 yardas contra los Rams, pero las cuatro intercepciones de Darnold fueron letales para sus aspiraciones.

A pesar de ello, Darnold no considera el juego del jueves en Los Ángeles algo especial.

“Es solamente otro oponente”, dijo el martes a través del sitio oficial de Seattle. “Obviamente, es un juego divisional, y lo voy a dejar en esto”.

El ala cerrada de los Rams de Los Ángeles, Colby Parkinson (84), celebra su touchdown con el ala cerrada Terrance Ferguson (18) durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Lions de Detroit, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Kyusung Gong)

(Kyusung Gong / Associated Press)

Los Rams ahora visitarán Seattle probablemente sin su estrella Davante Adams, quien está lesionado en el tendón de la corva. Seattle también estará sin Charles Cross, lo que significa que ambos estarán con ausencias importantes a la ofensiva. Terrance Ferguson podría ser el arma más importante para los Rams y el blanco más fuerte para su mariscal Matthew Stafford.

Adams no practicó el martes, después de agravar su lesión en la victoria de la Semana 15 ante los Lions de Detroit.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, dijo que Adams estaba optimista sobre recuperarse de la lesión, pero dudó sobre si podría jugar un partido con descanso corto.

* Con información de NFL.com

