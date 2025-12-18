Si te gusta el fútbol y eres fanático, seguramente estás esperando cada semana el partido de tu equipo favorito. Pero si eres un loco por el fútbol, empacas tus maletas y viajas a otro país a seguir a tu conjunto predilecto, pero imagina que quieres empaparte de fútbol. ¿Cómo asistir a dos finales de FIFA en menos de 24 horas?

Pues esto es lo que hizo Armando Alejandre, seguidor del Cruz Azul que viajó a Doha para ver a su equipo campeón de la Copa Intercontinental, pero que se quedó con ganas, pero al menos no desaprovechó el tiempo.

Alejandre estuvo presente en la final de esa competencia para ver cómo el Paris Saint-Germain (PSG) se coronaba campeón del certamen el miércoles en la cancha del Estadio Ahmad bin Ali; y este jueves, se dirigió al Estadio Lusail, para presenciar la final de la Copa Árabe entre las selecciones de Marruecos y Jordania. Ahí vio a los marroquíes levantar este nuevo trofeo de la FIFA.

“Es una oportunidad única, porque además de estar lejos de mi país, solo se puede vivir en una sede tan pequeña como Catar donde hay tantos estadios tan cerca uno de otro y donde está de moda el fútbol”, dijo Armando. “Por el tema del poder adquisitivo, a la FIFA le encanta traer los torneos para acá”.

Una de las razones por las cuales decidió seguir consumiendo fútbol pese a que la plantilla del Cruz Azul ya está de vacaciones, es el precio de las entradas.

“Algo muy importante es que el precio de los boletos es bastante accesible a diferencia de otras partes del mundo”, comentó. “Estando aquí no necesitas una millonada para asistir a dos finales de torneo importantes, por lo que puedes disfrutar de ambas por un precio bastante razonable”.

Cabe resaltar que un boleto bien ubicado para el juego de la Copa Intercontinental valía menos de 40 dólares, mientras que una entrada decente de la Copa Árabe no superaba los 60 dólares. Por 100 dólares fue testigo de dos encuentros históricos.

Y otra cosa es que este 18 de diciembre se conmemoró el tercer aniversario del partido por la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y su homónima francesa. Es por eso que, para Alejandro, estar aquí “tiene una gran carga simbólica: presenciar una final tan apasionante para las aficiones, como lo fue aquella final de hace exactamente tres años entre Argentina y Francia”.”Cuando Lionel Messi, uno de los mejores de todos los tiempos, logró levantar la copa”, agregó. “Y además ya con la mira puesta de lo que será el Mundial en nuestro país. Que seguramente también será espectacular y una fiesta para todos”.

¿Cómo asistir a dos finales de FIFA en menos de 24 horas? Pues para algunos aficionados es una combinación de suerte y coincidencias, porque esto no se había logrado en ninguna parte del mundo hasta este 2025, aquí en Catar.

