Jake Paul promete un combate sin concesiones ante Anthony Joshua pese a la desventaja física

MIAMI BEACH, FLORIDA - 17 DE DICIEMBRE DE 2025: (De izquierda a derecha) Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan durante la conferencia de prensa previa al combate entre Jake Paul y Anthony Joshua en The Fillmore Miami Beach en Miami Beach, Florida.

La diferencia de tamaño entre Anthony Joshua y Jake Paul podría ser un factor a favor del inglés ante el ‘Gallo Dorado’ cuando se enfrenten el 19 de diciembre.

En el pesaje oficial celebrado este jueves en Miami, Joshua marcó 243.4 libras, mientras que Paul detuvo la báscula en 216.6, lo que abre una brecha mínima de 27 libras entre los protagonistas.

Joshua, campeón olímpico en la categoría superpesado y dos veces monarca unificado, es uno de los pesos completos más reconocidos de su época y se mantiene como un púgil clasificado entre la élite mundial. En su combate más reciente, en septiembre de 2024, disputó el título mundial de la FIB ante Daniel Dubois en Wembley.

Debido a esa brecha física y técnica, el contrato no permitió que Joshua rebasara las 245 libras para este combate. La contienda se realizará con guantes de 10 onzas, a ocho asaltos de tres minutos cada uno, en el Kaseya Center de Miami. El combate será transmitido por Netflix (Cartelera principal 5 p.m. PT).

Paul, un YouTuber convertido en boxeador profesional, llega con registro de 12-1 y siete nocauts, frente a Joshua, excampeón unificado de los pesos pesados, ganador olímpico en Londres 2012 y con marca de 28-4 y 25 triunfos por la vía rápida.

Ambos participaron este jueves en la conferencia de prensa final en The Fillmore Miami Beach, donde intercambiaron declaraciones sobre el significado del encuentro y las expectativas que lo rodean.

Paul insistió en que Joshua lo está tomando con seriedad y aseguró que el británico tiene más que perder.

“Sí, absolutamente. Y con razón. Es una decisión inteligente por su parte, pero creo que está concentrado y sabe que esta podría ser la mayor derrota de su carrera”, señaló Paul. “Tiene mucho que perder en esta pelea. Precisamente de eso se trata mi estrategia. Lo tengo acorralado y sé que los nervios le traicionarán en cuanto vea de lo que soy capaz”.

El peleador estadounidense defendió nuevamente la legitimidad de su carrera en el boxeo profesional. Consideró que ha contribuido al crecimiento del deporte en la última década y afirmó que parte de la afición debería desear su triunfo.

“Les envío una carta de cese y desistimiento por correo electrónico por mentir sobre mí. Después viene la demanda, porque esta gente no para de mentir”, dijo Paul. “Sinceramente, me lo tomo como un cumplido, pero ya es hora de que se callen. Deontay Wilder ha recibido muchos golpes de Tyson Fury, así que claramente no es el más inteligente, pero no hay nada de eso en el contrato. AJ puede confirmarlo. Vamos a la guerra, y al fin y al cabo, así han sido todas mis peleas”.

También respondió a críticos que cuestionan la seriedad de sus peleas y mencionó que Joshua puede constatar que no existen cláusulas que condicionen la contienda. Según Paul, una eventual victoria suya representaría una de las mayores sorpresas en la historia del deporte, debido a la disparidad en experiencia, tamaño, peso y trayectoria.

Joshua, por su parte, explicó sus declaraciones recientes en las que afirmó que los boxeadores están “autorizados para matar” al subir al ring. Indicó que el boxeo implica riesgos reales y que un peleador debe asumirlos sin que exista un componente personal.

“Es mi trabajo. Peleamos. Tenemos licencia para matar. Estoy seguro de que mucha gente no lo entiende, pero en eso consiste mi trabajo”, explicó Joshua. “Cuando estás en ese ring, es un lugar peligroso y cualquier cosa puede pasar. Esperas que tu oponente salga del ring sano y salvo, pero si no es así, aun así tienes que irte a la cama sabiendo que simplemente hiciste tu trabajo. No fue algo personal”.

El excampeón olímpico aseguró que quienes lo vean por primera vez encontrarán a un peleador con buena preparación física, conocimiento del oficio, poder de golpeo y control del ring. En relación con su legado, afirmó que una derrota ante Paul no sería definitiva y que sabría recuperarse, como lo ha hecho en etapas anteriores de su carrera. Joshua reconoció además que la mentalidad de Paul representa un desafío y consideró positiva la competencia.

“Se vuelve a intentar. Superas el golpe”, dijo Joshua. “...Y volveré a ser la figura principal en uno o dos años. Así son las cosas. Soy parte del juego. A veces se pierde, pero sin las derrotas, no estarías aquí, ¿verdad? A veces se gana, te recuperas. Y cuando esté listo para retirarme, me retiraré y todos dirán: ‘Sí, lo hizo bien. Fue un competidor formidable’. Pero así es la vida. He sufrido derrotas y ahora sigo adelante con fuerza”.

La costarricense Yokasta Valle defiende el cetro mínimo del CMB ante la mexicana Yadira Bustillos. Valle presume títulos en tres categorías, cayó ante Seniesa Estrada en la batalla por lo indiscutido, pero regresó con tres victorias seguidas y recuperó oro ante Elizabeth Corzo. Bustillos, que falló en su primer intento mundialista en 2023, llega con cuatro victorias, dos por nocaut.

La cartelera también tendrá un duelo entre dos exrivales de Paul: Anderson Silva y Tyron Woodley, sin títulos en juego. Silva, leyenda del MMA y miembro del Salón de la Fama, está 2-1 en boxeo desde 2020, aunque cayó con Jake en 2022. Mientras que Woodley, excampeón wélter de UFC, llega 0-2 como boxeador profesional, ambas derrotas ante Paul, una de ellas por nocaut.

Resultados del pesaje

Peso pesado: Jake Paul (216.6 lbs) vs. Anthony Joshua (243.4 lbs)

Peso superpluma: Alycia Baumgardner (129.2) vs. Leila Beaudoin (130)

Peso gallo: Cherneka Johnson (117) vs. Amanda Galle (117.4)

Peso mínimo: Yokasta Valle (104.8) vs. Yadira Bustillos (104.6)

Peso ligero: Caroline Dubois (134.2) vs. Camilla Panatta (134.2)

Peso semipesado: Anderson Silva (191.4) vs. Tyron Woodley (194)

Peso superpluma: Jahmal Harvey (129.6) vs. Kevin Cervantes (130)

Peso welter: Avious Griffin (146.4) vs. Justin Cardona (145.6)

Peso crucero: Keno Marley (198.6) vs. Diarra Davis Jr. (188.4)