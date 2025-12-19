Anthony Joshua avergüenza y expone a Jake Paul tras noquearlo en Miami

Anthony Joshua impuso lógica, jerarquía y experiencia. El excampeón mundial británico no solo derrotó a Jake Paul el viernes en el Kaseya Center de Miami: lo exhibió.

Joshua se llevó la victoria por nocaut técnico en el sexto asalto, en un combate de peso pesado pactado a ocho episodios, luego de mandar al suelo al YouTuber en tres ocasiones y dominarlo sin contratiempos.

Desde el campanazo inicial, Joshua controló la distancia con el jab, castigó al cuerpo y obligó a Paul a boxear en retroceso. Paul intentó compensar con movilidad lateral y amagues, pero no halló una vía clara para conectar golpes de poder ni para frenar el avance del veterano. La diferencia física, técnica y de experiencia se hizo evidente muy pronto.

“Por cierto, creo que mi quijada podría estar fracturada”, dijo Paul tras el combate. “Definitivamente está fracturada… Él es uno de los mejores de todos los tiempos. Amo esta mierda y volveré para capturar un título mundial en algún momento”.

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!



ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6!

Los primeros asaltos tuvieron un guión similar. Joshua avanzó detrás del jab y del recto de derecha, mientras Paul buscó sobrevivir mediante clinches, pasos atrás y golpes aislados. En el cuarto episodio, Paul cayó al piso un par de veces en acciones confusas, entre presión, resbalones y forcejeos por dentro. Para entonces, la pelea ya tenía dueño.

El quinto asalto marcó la ruptura definitiva. Joshua conectó un uppercut nítido que descolocó por completo a Paul y lo envió a la lona. La secuencia se repitió segundos después, con otro ataque en ráfaga que provocó una nueva caída. Paul cerró ese round con las piernas inestables y apenas sosteniéndose del clinch.

La definición llegó temprano en el sexto. Joshua abrió con derecha al rostro, combinó con gancho y remató con un derechazo limpio que mandó a Paul nuevamente al suelo. El réferi detuvo el combate sin necesidad de una cuenta larga. La superioridad de Joshua era absoluta.

Jake Paul after getting KOd by Anthony Joshua: "I think my jaw is broken." 😭 #JakeJoshua pic.twitter.com/gVexEqR4sq — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

“No estoy sorprendido [por durar hasta el sexto round]”, dijo Paul. “Honestamente, me cansé. Fue mucho lidiar con su peso. Creo que si hubiera tenido mejor cardio, hubiera podido hacer mejor las cosas”.

La pelea terminó reafirmando la distancia que existe entre un exmonarca mundial de peso pesado y un contendiente sin trayectoria en el más alto nivel. Paul, a pesar de haber acumulado marcas ganadoras ante nombres mediáticos, no encontró respuestas ante un rival acostumbrado a campeonatos, presión y pegada real.

“No fue mi mejor actuación, no fue mi mejor actuación”, dijo Joshua. “El objetivo era hacer que Jake Paul cayera y lastimarlo. Esa fue la petición antes del combate y es todo lo que tenía en mente. Me tardé un poco más de lo que se esperaba, pero la mano derecha encontró su destino”.

ANTHONY JOSHUA SHOWS HIS RESPECT TO JAKE PAUL AND IMMEDIATELY CALLS OUT TYSON FURY.



LIVE NOW ONLY ON NETFLIX! #JakeJoshua pic.twitter.com/AtdAmxAio2 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Joshua, por su parte, obtuvo una victoria cómoda, tras un año de ausencia, ante un Paul que llegó a Miami con ambiciones de legitimarse en el boxeo profesional, sin embargo, no solo salió derrotado, sino que fue expuesto.

“Quiero darle crédito a Jake Paul, se paró una y otra vez… fue difícil y él siguió buscando de distintas maneras”, señaló Paul. “Toma un hombre verdadero para hacer eso. Quien se ponga estos guantes, tiene que recibir respeto. Le doy mis respetos a Jake Paul por tratar una y otra vez, pero enfrentó a un peleador verdadero que tuvo 15 meses sin pelear”.

En otros combates, Alycia Baumgardnervenció a Leila Beaudoin por decisión unánime (117-110 X2 y 118-109). Mientras que Anderson Silva no tuvo muchos problemas para derrotar a Tyron Woodley por nocaut técnico en el segundo asalto. Jahmal Harvey venció a Kevin Cervantes por decisión unánime. Los jueces lo vieron ganador de la misma manera: 60-53 X3.

