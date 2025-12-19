Anuncio
Rafa Márquez, Ronaldinho y Javier Saviola confirman su presencia para juego de leyendas en L.A.

FC Barcelona's Rafa Marquez of Mexico, right, duels for the ball against Chelsea's Florent Malouda
(MANU FERNANDEZ / Associated Press)

House of Heroes confirma a Ronaldinho, Márquez y Saviola como las primeras piezas del Barça Legends para el choque del 22 de febrero en la casa del LAFC.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Columnist, Staff Writer Seguir

Las leyendas del FC Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Rafael Márquez y Javier Saviola, han sido anunciados como los primeros jugadores confirmados para The Legends Series LA, que serán parte de un enfrentamiento de leyendas contra el Real Madrid en Los Ángeles el domingo, 22 de febrero (2 p.m. PT) de 2026.

El espectáculo se disputará en el BMO Stadium, casa del LAFC.

Dirigido por el exdefensor barcelonista Albert ‘Chapi’ Ferrer, el conjunto de Barça Legends reunirá figuras emblemáticas que volverán a vestirse con la camiseta azulgrana en un contexto internacional, combinando el legado deportivo con una experiencia de entretenimiento con un Fan Fest y otros eventos previo al juego durante la semana.

Real Madrid's Raphael Varane, top right, jumps for the ball with Barcelona's Gerard Pique, center, during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, Dec. 18, 2019. Thousands of Catalan separatists are planning to protest around and inside Barcelona's Camp Nou Stadium during Wednesday's "Clasico". (AP Photo/Bernat Armangue)

Barça Legends y Real Madrid Leyendas jugarán en el BMO Stadium de Los Ángeles en 2026

Dos angelinos “adoptados” apuestan por un Clásico histórico para inaugurar su plataforma de héroes deportivos.

Ronaldinho, recordado por su magia y carisma en la primera mitad de los 2000, representará uno de los mayores atractivos del evento creado por House of Heroes.

A su lado, el mexicano Rafael Márquez, uno de los defensores más destacados en la historia reciente del club, y Javier ‘El Conejito’ Saviola, con su instinto goleador, aportan una mezcla de liderazgo y precisión ofensiva que enriquecerá la propuesta de juego del Barça Legends.

Se anticipa que en las próximas semanas se anunciarán más integrantes del plantel del Barça Legends, así como detalles adicionales sobre el rival merengue y las actividades complementarias en torno al gran clásico de leyendas.

Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

