Rafa Márquez, Ronaldinho y Javier Saviola confirman su presencia para juego de leyendas en L.A.

Las leyendas del FC Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Rafael Márquez y Javier Saviola, han sido anunciados como los primeros jugadores confirmados para The Legends Series LA, que serán parte de un enfrentamiento de leyendas contra el Real Madrid en Los Ángeles el domingo, 22 de febrero (2 p.m. PT) de 2026.

El espectáculo se disputará en el BMO Stadium, casa del LAFC.

Dirigido por el exdefensor barcelonista Albert ‘Chapi’ Ferrer, el conjunto de Barça Legends reunirá figuras emblemáticas que volverán a vestirse con la camiseta azulgrana en un contexto internacional, combinando el legado deportivo con una experiencia de entretenimiento con un Fan Fest y otros eventos previo al juego durante la semana.

Ronaldinho, recordado por su magia y carisma en la primera mitad de los 2000, representará uno de los mayores atractivos del evento creado por House of Heroes.

A su lado, el mexicano Rafael Márquez, uno de los defensores más destacados en la historia reciente del club, y Javier ‘El Conejito’ Saviola, con su instinto goleador, aportan una mezcla de liderazgo y precisión ofensiva que enriquecerá la propuesta de juego del Barça Legends.

Se anticipa que en las próximas semanas se anunciarán más integrantes del plantel del Barça Legends, así como detalles adicionales sobre el rival merengue y las actividades complementarias en torno al gran clásico de leyendas.