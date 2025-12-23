Brasil será la sede de la segunda edición de Kings World Cup Nations de Piqué

Jugadores de la Kings League disputan un partido en un pabellón industrial de Barcelona, España, el domingo 22 de enero de 2023.

La Kings League, proyecto global impulsado por Gerard Piqué, celebrará en enero su segunda edición de la Kings World Cup of Nations, esta vez con Brasil como país anfitrión. El torneo se disputará del 3 al 17 de enero, con la final programada en el Allianz Parque de São Paulo.

La competencia reunirá a 20 selecciones nacionales, divididas en cinco grupos de cuatro equipos, y se disputarán 40 partidos durante dos semanas. Más de 250 jugadores participarán en el evento, que busca consolidarse como el más importante dentro del ecosistema de la Kings League.

“Alcanzamos un pico de audiencia de más de 3.6 millones de espectadores durante la final, que enfrentó a Brasil y Colombia, con victoria de Brasil por 6-2 en el Juventus Stadium ante 40.000 personas. Fue el mejor evento que hemos organizado hasta la fecha. Esperamos que en Brasil sea aún mejor”, explicó Piqué durante la presentación oficial.

El exdefensa del FC Barcelona recordó que la primera edición, celebrada en Italia, marcó un punto de inflexión para el proyecto.

“Rompimos todos nuestros récords”, subrayó Piqué.

De cara a esta nueva edición, el exfutbolista catalán confía en que la experiencia acumulada y el crecimiento del proyecto en Brasil permitan elevar el nivel organizativo y deportivo.

“Si todo sale bien, estaremos hablando del evento más grande e importante que hemos hecho hasta ahora dentro del ecosistema de la Kings League”, afirmó Piqué.

La presentación del torneo contó con la presencia de figuras históricas del fútbol brasileño. Ronaldo (Luís Nazário de Lima), presidente de la Kings World Cup, destacó la exigencia competitiva del certamen y la preparación que requiere.

“Lo más importante es la preparación para la competencia. Tienen que estar muy bien físicamente porque el nivel es muy alto”, señaló el dos veces campeón del mundo.

Ronaldo también se refirió, en tono hipotético, a la posibilidad de ver a estrellas del fútbol brasileño en el formato de la Kings League.

“Sería espectacular tenerlos juntos”, dijo al mencionar a Rodrygo, Vinícius Jr. y Raphinha, a quienes describió como jugadores con el perfil ideal para el fútbol 7.

Por su parte, Kaká, presidente de Kings Week Brasil, eligió a Kylian Mbappé como el jugador que mejor se adaptaría al torneo, en caso de poder elegir entre las grandes figuras del fútbol internacional.

“Lo elegiría por su velocidad y por su experiencia. Ya ganó una Copa del Mundo”, explicó el legendario jugador.

Piqué también abordó el crecimiento del proyecto en Medio Oriente y el papel que podrían tener las selecciones árabes en el torneo. Aseguró que el nivel mostrado recientemente ha sido alto y consideró que países como Arabia Saudita, Catar, Marruecos y Argelia pueden ser competitivos.

“Creo que tienen posibilidades reales de llegar lejos”, afirmó, aunque reconoció que selecciones como Brasil y España parten como favoritas.

Finalmente, Kaká comparó las expectativas de Brasil en la Kings World Cup con las del fútbol tradicional.

“Brasil siempre participa como gran favorito en todas las competiciones”, señaló Kaká.