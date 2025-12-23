Jake Paul vs. Anthony Joshua rompe récords globales en Netflix con 33 millones de espectadores

Aparte de la quijada de Jake Paul, la velada del 19 de diciembre liderada por el combate entre Anthony Joshua y el ‘Gallo de Dorado’ rompió varios récords.

La pelea estelar terminó con un nocaut en el sexto asalto que le provocó fracturas en la mandíbula al estadounidense, pero también con números que reflejan el alcance que tuvo el evento dentro y fuera del cuadrilátero.

El combate celebrado en el Kaseya Center de Miami fue seguido por millones de espectadores a través de Netflix y generó una amplia respuesta en plataformas digitales. Los datos de audiencia, alcance y taquilla colocan la función entre las más vistas del año en el boxeo transmitido por streaming.

Según datos ofrecidos por Most Valuable Promotions (MVP), las estimaciones de audiencia promedio por minuto (AMA) de la pelea entre Joshua y Paul registró 33 millones de espectadores Live +1 a nivel mundial.

En el ring, Joshua (29-4, 26 KOs) impuso su experiencia y potencia para resolver el combate, pactado a ocho rounds, ante Paul (12-2, 7 KOs), en una pelea ampliamente dominada por el excampeón mundial de peso pesado.

La cartelera también tuvo un repunte en el boxeo femenil. El combate coestelar entre Alycia Baumgardner y Leila Beaudoin alcanzó un estimado de 15 millones de espectadores.

En cuanto a su desempeño en la plataforma, el evento se ubicó en el Top 10 de Netflix en 91 países y alcanzó el primer lugar en 45 mercados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México y Argentina, mientras que a nivel local, la función estableció un récord de taquilla para una pelea de boxeo en el Kaseya Center.

En el ámbito digital, el nocaut de Joshua fue uno de los momentos más reproducidos de la noche, con un alcance que superó los 214 millones de impresiones en redes sociales.

El combate también tuvo una importante presencia fuera del hogar. Se estima que cerca de 600.000 personas siguieron la transmisión en bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales en Estados Unidos.

El evento representó el tercer proyecto en vivo de Netflix junto a MVP, en una etapa en la que la plataforma continúa explorando el terreno de las transmisiones deportivas en directo.