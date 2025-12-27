Alan Picasso pierde invicto ante un dominante Naoya Inoue en Arabia Saudita

Naoya ‘El Monstruo’ Inoue volvió a confirmar por qué es uno de los boxeadores más dominantes del momento. El japonés derrotó por decisión unánime a Alan David Picasso el sábado, en Riad, Arabia Saudita, reteniendo los títulos indiscutidos del peso supergallo y propinándole la primera derrota profesional al peleador mexicano.

Tras los 12 asaltos, las tarjetas de los jueces reflejaron con claridad lo ocurrido en el cuadrilátero: 120-108, 119-109 y 117-111, todas a favor de Inoue.

Con el triunfo, el japonés mejoró su récord a 32-0, con 27 nocauts, mientras que Picasso quedó con marca de 32-1-1.

Desde el primer asalto, Inoue marcó diferencias con un jab rápido y preciso, controlando la distancia y neutralizando los intentos de Picasso por tomar la iniciativa. El oriundo de Naucalpan, que llegó invicto y con gran proyección, mostró disposición y valentía, pero se encontró con un campeón que manejó el ritmo del combate a su antojo.

En los primeros rounds, Inoue se dedicó a estudiar y castigar con combinaciones cortas, moviéndose constantemente para evitar el contragolpe. Picasso intentó establecer su jab y cerrar espacios, pero la velocidad y la lectura del japonés le impidieron encontrar continuidad.

A partir del quinto y sexto asalto, el dominio del campeón se hizo más evidente. Inoue comenzó a trabajar con mayor insistencia al cuerpo, debilitando la resistencia del mexicano y obligándolo a retroceder. Sin necesidad de arriesgar de más, el japonés fue sumando rounds con golpes claros y mejor selección ofensiva.

En los asaltos intermedios, Inoue mantuvo el control absoluto del combate. Su precisión y variedad de golpes contrastaron con los esfuerzos de Picasso, que, aunque nunca dejó de intentar, fue perdiendo terreno ante la solidez técnica del campeón. Cada intercambio favorecía al japonés, que conectaba los golpes más limpios y salía con ventaja.

Picasso tuvo su mejor momento en el último round, cuando salió decidido a cerrar con todo, lanzando combinaciones y buscando un intercambio más directo. Logró conectar algunos golpes, pero Inoue respondió con serenidad, sin desespero confirmando su superioridad.

Resultados de la Cartelera

Peso súpergallo: Naoya Inoue derrotó por decisión unánime a Alan Picasso para retener sus títulos de la AMB, CMB, FIB, OMB y Ring

Peso súpergallo: Junto Nakatani derrotó a Sebastián Hernández por decisión unánime

Peso ligero: Eridson García derrotó por decisión dividida a Taiga Imanaga

Peso súpergallo: Reito Tsutsumi noqueó a Leobardo Quintana en el cuarto round