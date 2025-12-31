Terence Crawford recuerda su triunfo sobre Canelo Álvarez: ‘Pensé que sería más difícil’

Ya retirado del boxeo profesional, Terence Crawford reapareció públicamente en una entrevista en YouTube con el streamer Adin Ross, en la que habló de distintos pasajes de su carrera y se detuvo de manera especial en su victoria ante Saúl Álvarez, combate celebrado en septiembre en Las Vegas y que marcó el cierre de su trayectoria invicta.

Durante la charla, Crawford admitió que esperaba una pelea más complicada frente al mexicano a quien le arrebató los cuatro títulos de las 168 libras y convirtiéndose como el campeón indiscutido.

“No voy a mentir, pensé que sería más difícil”, afirmó al referirse a sus sensaciones una vez iniciado el combate.

El estadounidense explicó que conforme avanzaron los primeros asaltos pudo leer con claridad el planteamiento de su rival y sentirse cada vez más cómodo en el cuadrilátero. Según relató, no percibió ajustes significativos por parte de Canelo, lo que le permitió controlar el ritmo de la pelea y elegir mejor sus momentos de ataque.

“Pasó el primer round, pasó el segundo… y luego pensé ‘Lo tengo’”, dijo ‘Bud’.

Crawford también habló sobre la narrativa previa al combate y la forma en que, a su juicio, fue subestimado.

“Mucha gente pasó tiempo hablando de lo grande que es, de su resistencia, de que me iba a noquear o de que me iba a pasar por encima”, comentó Crawford. “No se hablaba de si yo podía lastimarlo o no”.

De acuerdo con Crawford –quien se retiró con un récord perfecto de 42-0 (31 KOs)– esa percepción cambió dentro del ring, cuando su poder obligó a Canelo a ser más cauteloso. El ahora exboxeador dejó claro que, desde su punto de vista, el mexicano terminó respetando su pegada y su capacidad para controlar los intercambios.

La entrevista se dio semanas después de que Crawford confirmara su retiro definitivo, decisión que deja sin posibilidad de revancha el enfrentamiento ante Álvarez.