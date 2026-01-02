Rams afinan ante los Cardinals de Arizona en cierre de temporada regular previo a los playoffs

Los Rams disputarán este domingo su último partido de la temporada regular cuando reciban a los Cardinals de Arizona en el SoFi Stadium (1:25 p.m. PT, Hulu + Live TV), en un duelo que será clave para llegar con solidez y ritmo competitivo a la postemporada.

Con marca de 11-5 y el pase a playoffs ya asegurado, el enfoque del equipo de Sean McVay no está en descansar piezas, sino en cerrar fuerte, corregir errores recientes y recuperar confianza tras un tramo irregular en las últimas semanas.

Arizona, con récord negativo, llega sin aspiraciones de postemporada, pero representa un rival divisional que los Rams no quieren subestimar en un momento clave del calendario.

“Creo que nuestro equipo, nuestro staff y los jugadores estamos tratando esto como otra oportunidad para mejorar”, señaló el mariscal de campo Matthew Stafford en la previa del encuentro. “No obtuvimos el resultado que queríamos las últimas dos veces, y estamos emocionados por esta nueva oportunidad”.

A diferencia de otros equipos que optan por dar descanso a sus titulares en la Semana 18, McVay ha dejado claro que los Rams jugarán con su cuadro principal, utilizando el partido como un ensayo real antes de los playoffs. La prioridad es mantener el ritmo de juego, afinar la ejecución ofensiva y reforzar la intensidad defensiva.

Uno de los puntos positivos para Los Ángeles es el regreso paulatino de jugadores clave. El ala cerrada Tyler Higbee, fuera varias semanas por lesión, volvió a entrenar y podría ver acción limitada, una noticia alentadora para una ofensiva que busca mayor balance. En el costado defensivo, el profundo Quentin Lake también se acerca a regresar, lo que fortalecería la secundaria de cara a la postemporada.

El antecedente inmediato favorece claramente a los Rams. En su primer enfrentamiento de la temporada, Los Ángeles se impuso con autoridad 45-17, con Stafford superando las 280 yardas y tres pases de anotación, mientras que la defensa controló a la ofensiva de Arizona durante prácticamente todo el encuentro.

Más allá del marcador, el objetivo para este cierre de campaña es claro: reducir errores, evitar pérdidas de balón y establecer un ritmo físico desde el arranque.