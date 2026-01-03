Riqui Puig vuelve al quirófano por la misma rodilla y apunta a regresar hasta 2027

Riqui Puig (der.) celebra uno de sus goles anotados ante el Rapids de Colorado en la primera ronda de playoffs de 2024.

El LA Galaxy informó el sábado que su mediocampista Riqui Puig fue sometido con éxito a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, apenas un poco más de un año después de haber pasado por un procedimiento similar.

La operación fue realizada en Barcelona, España, por el reconocido especialista Dr. Ramón Cugat, y el club confía en que el jugador podrá regresar a las canchas para el inicio de la temporada 2027 de la MLS.

La nueva intervención representa otro duro golpe en la carrera reciente del futbolista nacido en Matadepera, España, quien se lesionó originalmente el 30 de noviembre de 2024, durante la Final de la Conferencia Oeste ante el Sounders de Seattle en el Dignity Health Sports Park.

Anuncio

En aquella ocasión, Puig sufrió la rotura del ligamento cruzado en la segunda mitad del encuentro, pero aun así permaneció en el campo y dio la asistencia decisiva en la victoria por 1-0, resultado que impulsó a los galácticos rumbo a su sexto título de la MLS Cup.

Tras confirmarse la gravedad de la lesión, Puig fue operado semanas después y comenzó un largo proceso de rehabilitación que lo marginó de gran parte de la temporada 2025. Aunque su recuperación avanzó de forma progresiva y llegó a reintegrarse a trabajos de campo a mediados de ese año, una complicación durante el proceso obligó a los médicos a optar por una segunda cirugía en la misma rodilla, retrasando nuevamente su regreso competitivo.

La ausencia de Puig ha sido especialmente sensible para los angelinos, considerando el nivel que demostró en la campaña 2024, una de las mejores de su carrera. En ese año, el mediocampista registró 37 contribuciones de gol —17 anotaciones y 20 asistencias— en 36 partidos disputados en todas las competencias. En los playoffs, fue determinante con cuatro goles y cuatro asistencias en cuatro encuentros, además de cerrar la temporada regular con 16 goles y 14 asistencias.

Desde su llegada a Los Ángeles, Puig se consolidó como el eje creativo del equipo, acumulando 29 goles y 32 asistencias en 82 partidos y siendo reconocido como All-Star en dos ocasiones, además de integrar el Mejor XI de la MLS en 2024.

Ahora, el desafío para el futbolista será superar un nuevo y exigente proceso de rehabilitación. Dos cirugías en menos de 15 meses en la misma rodilla representan una prueba mayor, pero tanto el club como el entorno del jugador mantienen la expectativa de que Puig pueda regresar plenamente recuperado y volver a ser una pieza clave en el proyecto deportivo del LA Galaxy a partir de 2027.

