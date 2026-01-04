Playoffs de la NFL: horarios y cómo ver la ronda de comodines con Rams, Chargers y los clasificados

La victoria de 37-20 de los Rams sobre los Cardinals de Arizona este domingo en el SoFi Stadium le permitió quedarse con el quinto sembrado para la ronda de comodines. Los Carneros alcanzaron un récord de 12 victorias y cinco derrotas para ocupar la segunda posición en la Conferencia Nacional del Oeste.

El resultado, combinado con el triunfo de los Seahawks de Seattle sobre los 49ers de San Francisco la noche del sábado, dejó a los Rams con boleto a la ronda de comodines.

El siguiente reto será como visitantes. Los Rams viajarán a Charlotte para enfrentar a los Panthers de Carolina, campeones del Sur de la NFC y dueños del cuarto sembrado, en el Bank of America Stadium. El duelo de Wild Card se jugará el sábado 10 de enero a la 1:30 p.m. PT y será transmitido por FOX.

Para McVay, el cierre de la temporada regular marca apenas el primer paso. El entrenador destacó el camino recorrido por su equipo, pero dejó claro que lo más importante apenas comienza. Reconoció lo competitivo de la liga y subrayó que llegar a este punto no es sencillo, especialmente para un grupo que entiende lo que implica jugar en enero.

“Orgulloso del grupo, y ahora seguimos adelante”, dijo McVay tras el partido. “Es una gran oportunidad poder ganarnos la oportunidad de estar entre los 14 equipos en este torneo. Sabemos lo difícil y competitiva que es esta liga”.

El enfrentamiento tiene un antecedente reciente y doloroso para Los Ángeles. Rams y Panthers se midieron el 30 de noviembre en ese mismo estadio, donde Carolina se impuso 31-28 en la Semana 13. Aquel partido sirve ahora como referencia y como motivación adicional para los angelinos, que buscarán ajustar cuentas en el momento más importante del año.

Matthew Stafford también apuntó al nivel del rival, especialmente del lado defensivo. Stafford destacó la capacidad de Carolina para generar jugadas clave y reconoció que los Rams no mostraron su mejor versión en su última visita a Charlotte.

“Es una defensa realmente buena”, señaló el mariscal de campo. “Tienen jugadores que hacen jugadas importantes en momentos clave, también en la ofensiva. Será un gran desafío. No jugamos tan bien como pudimos la última vez que estuvimos ahí”.

El duelo del sábado marcará apenas el segundo cruce entre ambas franquicias en postemporada, el primero desde enero de 2004, y será el capítulo número 25 en su historial total entre temporada regular y playoffs.

En la Conferencia Americana, el cierre fue distinto para los Chargers, pues cayeron en su último compromiso de la temporada regular ante los Broncos en el Empower Field at Mile High de Denver. Aunque el resultado no alteró su clasificación, sí dejó sensaciones encontradas rumbo a los playoffs.

Pese a la derrota de 3-19, los Chargers ya tenían asegurado su lugar en la postemporada y ahora se preparan para un duelo exigente en la ronda de comodines. Los Chargers terminaron la temporada con récord de 11 victorias y seis derrotas para ocupar el segundo lugar de la Conferencia Americana del Oeste y el séptimo sembrado para la ronda de comodines.

El rival será Patriotas de Nueva Inglaterra, a quienes los ‘Bolts’ han vencido en sus dos últimos enfrentamientos.

“Este es el tipo de partido que define la temporada”, dijo el entrenador Jim Harbaugh. “Nuestra concentración y atención están puestas en eso”.

Ronda de Comodines

Sábado, 10 de enero

Rams vs. Panthers: Bank of America Stadium, Charlotte, 1:30 p.m. PT, FOX

Packers vs. Bears: 5 p.m. PT, NFL+

Domingo, 11 de enero

Bills vs. Jaguars: Soldier Field, Chicago, 10 a.m. PT, NFL+

49ers vs. Eagles: Lincoln Financial Field, Filadelfia, 1:30 p.m. PT, NFL+

Chargers vs. Patriotas: Gillette Stadium, Foxborough, 5:15 p.m. PT, NFL+

Lunes, 12 de enero

Texans vs. Steelers: Acrisure Stadium, Pittsburgh, 5:15 p.m. PT, NFL+