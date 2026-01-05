Arturo ‘Tre’ Fierro, listo para abrir la temporada de Supercross entre Anaheim y San Diego

La nueva temporada 2026 del Supercross arranca este 10 de enero en el Sur de California con el mexicoamericano Arturo Fierro buscando ser protagonista.

El piloto de 24 años estará presente en las Rondas 1 y 3 (24 de enero) en el Angel Stadium de Anaheim, mientras que la Ronda 2 (17 de enero) lo hará en el Snapdragon Stadium de San Diego, en un arranque en el que llega motivado y con un ánimo distinto al de años anteriores.

Tras quedar fuera de la temporada pasada, Fierro aprovechó ese periodo para trabajar a fondo en su preparación.

“He tenido más preparación que nunca. Tuve una lección el año pasado que me dejó fuera de la temporada y fue algo que me dio bastante a largo plazo”, explicó ‘Tre’.

Parte de ese crecimiento vino gracias a la posibilidad de entrenar antes de tiempo en su propia pista.

“Un patrocinador, Brad Larson, me apoyó con un tractor para arreglar mi pista que tengo en mi casa y ya pude entrenar Supercross unos meses antes de que abrieran las pistas de aquí de California”, relató el oriundo de El Paso, Texas.

Esa continuidad le devolvió la confianza.

“La verdad, estoy muy emocionado por empezar porque me siento muy preparado y ya listo para ver lo que viene en este año”.

En Anaheim, Fierro firmó uno de los mejores resultados de su carrera al terminar 14º en la tercera ronda en 2022, por lo que espera que sea en ese estadio en donde supere esa posición.

“Me gustan las vibras que da el Angel Stadium, siempre ha sido como una carrera muy grande en toda la temporada”, señaló.

Para ‘Tre’, ese escenario representa una medición real del nivel del campeonato.

“Siempre están todos los mejores pilotos empezando el año con motos nuevas, equipos nuevos, y ahí se definen muchas cosas”.

El contexto cultural también juega un papel importante en este inicio de temporada. Competir en ciudades con una fuerte presencia latina le genera una motivación adicional.

“En todos lados escucho muchas personas hablar español y la verdad, eso me gusta mucho”, comentó Fierro, quien compite como “independiente” en Supercross, por no ser parte de un equipo en particular.

Arturo Fierro es un piloto mexicoamericano que participa en Supercross.

“Me siento más en casa hablando con gente que tiene mi cultura y que sabe de dónde venimos y qué tan difícil es ser un mexicano participando en este gran evento”.

Fierro considera que el crecimiento del Supercross entre el público hispanohablante ha sido evidente en los últimos años.

“Creo que una cosa que nos ha ayudado a crecer el deporte en español es que ya hay el videopass, donde lo puedes ver en español”, dijo Fierro, destacando la importancia de contar con transmisiones accesibles para nuevas audiencias.

Fuera de la pista, la preparación también incluye el equilibrio entre disciplina y familia, especialmente durante las fiestas. Aunque reconoce las tentaciones propias de estas fechas de fiestas de celebraciones como la Navidad y Año Nuevo, Fierro siente que el tiempo en casa le aporta energía extra.

“Cada vez que vengo de festejar siento como que regreso con más ánimo, con más fuerzas”, explicó. “Regresar y tranquilizarme un poco creo que me da muchos ánimos otra vez para regresar más fuerte y darle todas las ganas que se pueda”.

‘Tre’ pasa la mayor parte de ese tiempo en El Paso, donde se concentra su familia, aunque sus raíces se remontan a Chihuahua, de donde provienen sus abuelos. Además, mantiene una relación constante con México, donde también compite fuera de la temporada de Supercross.

El apodo que lo identifica tiene un origen familiar.

“Soy el tercero. Entonces, me pusieron ‘Tre’ porque es como tres, pero sin la ‘s’”, explicó.

Supercross abre su temporada 2026 en Anaheim en la Ronda 1 y será nuevamente el escenario para la Ronda 3. (HANDOUT / SMX League)

El amor por las motos nació en casa, gracias a su padre.

“Él me subió a la moto a los tres años y empecé a correr desde ahí, no he parado”.

A futuro, Fierro evita fijarse un destino específico, pero tiene clara su filosofía.

“Quiero dar todo lo que pueda y llegar lo más lejos que yo pueda, para no quedarme con dudas de qué hubiera pasado”, afirmó. “Quiero inspirar a muchos mexicanos para que sigan creciendo en el deporte y que sigan soñando”.