Tay Marley celebra la traducción de su libro con la llegada de ‘El Quarterback y yo’

Tay Marley es la autora del exitoso libro The QB and Me, una obra que ahora amplía su alcance con su reciente traducción al español.

La escritora Tay Marley atraviesa un momento clave en su carrera con la llegada de The Quarterback and Me al español, una traducción que le ha permitido ampliar el alcance de una historia que nació en plataformas digitales y que ahora encuentra nuevos lectores en América Latina y otros mercados hispanohablantes.

Para Marley, el paso a otro idioma representa algo más que una edición adicional de “El Quaterback y Yo”. “Significa que salí de los confines de un solo grupo demográfico”, explicó por medio de una videollamada. “Saber que hay tantas personas, especialmente de otra cultura, tan involucradas con esta historia, me dice que hice algo bien. Eso realmente me toca el corazón”.

La autora destacó además la respuesta que ha recibido del público latinoamericano, al que describió como particularmente cercano y apasionado.

Anuncio

Pese a la traducción, Marley no considera que su historia requería ajustes culturales. A su juicio, los ejes centrales del libro funcionan más allá del contexto específico, de forma universal.

“Cada cultura tiene sus propias variaciones en cómo interactuamos con nuestros amigos o padres, o en cómo es la escuela”, dijo la autora, “pero la experiencia del amor adolescente es bastante universal”.

“El Quarterback y Yo” es una traducción de “The Quarterback and Me” por la autora Tay Marley. (HANDOUT / WATTPAD)

Por esa razón, dijo, no habría cambiado elementos del relato, aunque reconoce que le resultaría interesante conocer la opinión de los lectores.

El libro surgió originalmente en Wattpad, donde se formó una comunidad de seguidores en inglés. Ese origen digital, según Marley, hace especialmente significativo el encuentro con un nuevo público.

“Lo que más me entusiasma es conocer a las personas”, afirmó Marley. “Son muy amables y es hermoso ver cómo expresan la historia en sus redes, con una estética brillante y colorida. Me ha abierto la puerta a conocer gente de distintos orígenes y ver la historia a través de sus ojos”.

En cuanto a los personajes, Marley considera que la dinámica entre Dallas, ambiciosa y disciplinada, y Drayton, el atleta carismático, explica parte del impacto del libro en distintos países.

“Creo que todas las culturas pueden identificarse con esa oposición”, dijo la oriunda de Nueva Zelanda. “Todos hemos visto esa dinámica en nuestra escuela o entorno, y la hemos visto funcionar en películas y series de distintos países. Es algo con lo que cualquiera puede relacionarse”.

Más allá del romance, la novela también aborda temas como el duelo y la presión familiar, aspectos que la autora espera que conecten con los nuevos lectores.

“El duelo puede llegarle a cualquiera, de cualquier origen o clase social. No eres inmune a eso. Ojalá el libro muestre que no tienes que pasar por esas cosas solo, porque son más comunes de lo que pensamos y es importante hablarlas”.

Marley reconoció que le sorprendió la magnitud de la respuesta inicial del libro en Estados Unidos, pero lo interpretó como una confirmación del atractivo duradero del romance juvenil. “Es un tropo atemporal, nunca pasa de moda”, dijo.

Sobre la recepción en América Latina, afirmó que hasta ahora ha sido igualmente positiva y marcada por una comunidad “muy solidaria”.

Finalmente, se refirió a la adaptación audiovisual de la historia y al proceso de ver a sus personajes cobrar vida fuera del papel. “Los actores fueron elegidos muy bien”, señaló Marley. “Mucha gente me ha dicho que coincidían con lo que imaginaron al leer el libro. Eso no siempre pasa cuando una obra se adapta, así que ha sido algo muy positivo y especial”.

Con la llegada de su novela al español, Marley se dice contenta de ver cómo una historia concebida en el mundo digital continúa expandiéndose, ahora a lectores que la interpretan desde nuevas miradas culturales como la latinoamericana, pero con emociones reconocibles en cualquier idioma.