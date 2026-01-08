FIFA y TikTok unen fuerzas para expandir el alcance global del Mundial 2026

La FIFA dio un paso más en su estrategia digital rumbo a la Copa Mundial de 2026 al anunciar el jueves una alianza inédita con TikTok, que convertirá a la red social en su primera plataforma preferente para la cobertura del torneo.

El acuerdo busca ampliar el alcance del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, para acercar su contenido a millones de aficionados en todo el mundo a través de formatos innovadores y una integración sin precedentes.

La colaboración, que estará vigente hasta finales de 2026, permitirá a TikTok ofrecer una cobertura más amplia y con mayor volumen de contenido original sobre la justa mundialista.

La alianza ya tuvo una cooperación previa durante el Mundial Femenil de 2023, que generó miles de millones de visualizaciones en la plataforma.

Según el comunicado de prensa, como parte del acuerdo, los dueños de los derechos audiovisuales del Mundial tendrán acceso a nuevas herramientas dentro de TikTok, entre ellas la posibilidad de transmitir en directo momentos de los partidos, publicar videos personalizados y utilizar contenido exclusivo producido por la FIFA para la plataforma.

Además, las cadenas podrán monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios premium, mientras que TikTok implementará maneras de combatir la piratería buscando proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados”, señaló Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

El acuerdo también contempla la creación de un centro de contenido temático en TikTok dedicado al Mundial, desarrollado a través de TikTok GamePlan, que ofrecerá información sobre las 48 selecciones participantes, detalles de partidos y venta de entradas, además de recursos interactivos.

Por primera vez, FIFA y TikTok pondrán en marcha un programa especial para un grupo seleccionado de “influencers” o creadores de contenido a nivel global, quienes tendrán acceso a experiencias exclusivas como conferencias de prensa y entrenamientos. A ello se suma la posibilidad de que un número mayor de creadores utilice imágenes de archivo de la FIFA para producir contenido original durante el torneo.