‘Chucky’ Lozano queda fuera de San Diego FC a meses del Mundial

El delantero mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano quedó fuera del San Diego FC, luego de haber sido el primer Jugador Designado en la historia del club durante su temporada inaugural en 2025.

“Hemos decidido que lo mejor para el club es seguir adelante sin Hirving en la plantilla y buscaremos un nuevo club para él”, declaró Tyler Heaps, director general del SDFC, este viernes en San Diego. “Lozano seguirá entrenando en las instalaciones del San Diego FC hasta que sea traspasado a un nuevo club”.

“No fue una decisión que se tomara a la ligera. Fue algo que se discutió detenidamente, desde los propietarios hasta la dirección, pasando por mí mismo y [el entrenador Mikey Varas], y se ha comunicado al resto del grupo”, añadió el directivo del equipo fronterizo.

Lozano, seleccionado de México en los Mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022, espera representar a su selección este año, aunque al final de la temporada pasada ya había perdido la titularidad en San Diego y, además, estuvo involucrado en un altercado en el vestuario.

Lozano llegó procedente del PSV Eindhoven con un contrato de cuatro años, vigente hasta el final de la temporada 2028, con opción a dos campañas adicionales. En 2024 fue el quinto jugador mejor pagado de la MLS, con una compensación garantizada de 7.6 millones de dólares.

El atacante anotó 9 goles y dio 10 asistencias en 27 partidos, 22 de ellos como titular, además de 2 goles y 1 asistencia en los cuatro cotejos de playoffs disputados.

Por su parte, el entrenador Varas señaló este viernes ante la prensa en San Diego que “se trata de un colectivo y ningún jugador o entrenador está por encima del club. Confiamos en los delanteros que tenemos, que han rendido bastante bien durante los playoffs sin Hirving, para llevarnos a donde queremos llegar”.

El centrocampista del San Diego FC Hirving “Chucky” Lozano (11) juega durante la segunda parte de la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS contra el Minnesota United el 24 de noviembre de 2025 en San Diego. (Denis Poroy / Associated Press)

Al final de la temporada pasada, la primera en la historia del club, Lozano estuvo involucrado en un altercado en el vestuario y, posteriormente, reconoció en sus redes sociales que no actuó correctamente.

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo”, publicó Lozano en su cuenta de Instagram en su momento. “A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, pero ya he asumido la responsabilidad, lo he abordado y he seguido adelante”.

Mientras tanto, el San Diego FC buscará en el mercado de fichajes a un delantero que sustituya a Lozano como uno de los tres jugadores designados del equipo. Actualmente, el danés Anders Dreyer es el único otro Jugador Designado en la plantilla.

