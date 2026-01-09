Nuevo entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, anuncia a su cuerpo técnico

Marc Dos Santos fue presentado como el nuevo entrenador del LAFC. Dos Santos es el tercer técnico del club angelino desde 2018, cuando el equipo debutó en la MLS.

El nuevo entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, anunció este viernes a los integrantes de su cuerpo técnico para la temporada 2026, la primera bajo su mando al frente del conjunto Negro y Oro.

Andy Rose, Xavier Tamarit, Enrique Durán y Oka Nikolov conformarán el equipo de trabajo que acompañará a Dos Santos, quien asume el cargo tras haberse desempeñado como entrenador asistente del club durante las últimas cuatro temporadas.

La continuidad será una de las bases del nuevo proyecto, ya que varios integrantes del cuerpo técnico formaron parte del proceso encabezado por Steve Cherundolo, quien anunció su salida del club durante la temporada 2025.

Rose se incorpora como entrenador asistente, aportando una década de experiencia como jugador profesional, así como una destacada trayectoria en la formación y el desarrollo de futbolistas. Por su parte, Tamarit también se suma como asistente técnico, respaldado por más de dos décadas de experiencia como entrenador de élite a nivel internacional, tanto en Europa como en Sudamérica. Durán afrontará su tercera temporada en el cuerpo técnico del LAFC en 2026, tras haber sido el primer entrenador del LAFC2 en la temporada inaugural de la MLS NEXT Pro. En tanto, Nikolov iniciará su quinta campaña con el club como entrenador asistente y responsable del área de porteros.

Dos Santos fue anunciado el pasado 15 de diciembre como el tercer entrenador en la historia del LAFC. El estratega, nacido en Canadá, cuenta con más de 20 años de experiencia en los banquillos en el fútbol de Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Durante la etapa de Cherundolo, el LAFC vivió uno de los periodos más exitosos de su historia al conquistar la Copa MLS y el Supporters’ Shield en 2022, además de la U.S. Open Cup en 2024. Cherundolo se convirtió, además, en el único entrenador en ganar la Supporters’ Shield y la Copa MLS en su temporada de debut en la liga. A pesar de esos logros, los subcampeonatos en la Copa MLS, la Liga de Campeones de Concacaf y la Leagues Cup dejaron la sensación de que el ciclo fue positivo, aunque podría haber alcanzado aún más éxitos.

Son Heung-Min (7), delantero del LAFC. (Stephen Spillman / Associated Press)

El LAFC quedó como tercero de la Conferencia Oeste durante la temporada regular de la MLS en 2025, y fue eliminado en los playoffs en las semifinales de conferencia por Vancouver, finalista de la Copa MLS.

LAFC debuta el 17 de febrero en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026 ante Real España, en el partido de ida, en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras. El 21 de febrero tendrá su primer juego de la temporada 2026 de la MLS ante el Inter Miami, actual monarca de la liga norteamericana, en el Coliseo Memorial de Los Ángeles.

