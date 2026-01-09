Los Rams celebran 10 años de su regreso a L.A. en la antesala del juego de comodines ante Panthers

Los Rams celebran este lunes 10 años desde su regreso a Los Ángeles, una fecha que marcó el inicio de una nueva etapa para la franquicia tras más de dos décadas fuera del Sur de California.

Con motivo del aniversario, el presidente del equipo, Kevin Demoff, envió una carta a los aficionados –que se puede leer en la página web de los Carneros–, en la que repasó los principales hitos deportivos, sociales e institucionales que han definido esta década.

El regreso se concretó el 12 de enero de 2016, cuando se hizo oficial la reubicación del equipo, y fue presentado públicamente tres días después en el Forum, ante una base de aficionados que había esperado durante años el retorno de la NFL a la ciudad. Desde entonces, la organización ha trabajado en reconstruir su presencia en el mercado angelino y reforzar su vínculo con la comunidad.

“Es gracias a aficionados como Tom Bateman y su grupo Bring Back the Rams, y al apoyo que muchos de ustedes nos siguieron brindando a lo largo de los años, que nos inspiramos no solo a volver a casa, sino a asegurarnos de hacerlo de la manera correcta”, dijo Demoff.

La conmemoración del décimo aniversario coincide con un momento clave de la temporada, ya que los Rams disputarán el sábado (1:30 p.m. PT, FOX Sports) su partido de la ronda de comodines de la NFL ante los Panthers de Carolina en el Bank of America Stadium.

El encuentro representa no solo una nueva oportunidad competitiva, sino también el inicio simbólico de la siguiente década de la franquicia en Los Ángeles, con la afición acompañando al equipo en uno de los escenarios más exigentes del calendario.

Durante sus primeras temporadas de regreso, los Rams disputaron sus partidos como locales en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, mientras se desarrollaba la construcción de su nuevo estadio en Inglewood, el SoFi Stadium.

Ese periodo estuvo marcado por grandes asistencias, el resurgir del apoyo local y el establecimiento de una identidad renovada para el equipo en la ciudad.

Con la inauguración del SoFi Stadium, los Rams consolidaron su proyecto deportivo y comercial, convirtiendo el inmueble en el nuevo centro de operaciones de la franquicia y en uno de los recintos deportivos más importantes del país.

En su mensaje, Demoff recordó episodios que marcaron esta década, como la adopción de un lema que se volvería la norma en cada juego, triunfos en partidos de alta relevancia, apariciones constantes en postemporada y la obtención del campeonato del Super Bowl LVI, que significó el regreso de un trofeo Lombardi a Los Ángeles.

“Durante nuestro primer partido de pretemporada en el Coliseum, ante los Cowboys de Dallas en agosto de 2016, surgieron de manera espontánea los primeros cánticos de ‘Whose House? Rams House’ en todo el estadio”, dijo Demoff. “Quién iba a imaginar en ese momento que esa frase se convertiría no solo en un grito de apoyo, sino en un mantra para nuestra organización, con el objetivo de que todo Los Ángeles se convirtiera en el Rams House”.

El directivo también resaltó el orgullo que representa ver los campeonatos de la franquicia reflejados en el estadio y el impacto que esos logros han tenido en la identidad del equipo y su afición.

Más allá del aspecto deportivo, la carta subrayó el papel del equipo en momentos difíciles para la ciudad, cuando el fútbol americano sirvió como punto de unión y apoyo para la comunidad angelina. Asimismo, se destacó el trabajo realizado a través de programas educativos, eventos benéficos y acciones sociales en distintos sectores del área metropolitana.

“El Rams House también ha servido como un lugar para unir a nuestra ciudad durante la última década, cuando más lo ha necesitado”, expresó el presidente del equipo angelino. “Sentimos por primera vez el poder de LA Together en aquel histórico lunes de noviembre de 2018 ante los Chiefs de Kansas City, tras el tiroteo en el Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks y el devastador incendio Woolsey, cuando rendimos homenaje a las víctimas, a sus familias y a los socorristas durante todo el partido en el Coliseo. Aún se me eriza la piel cuando veo esa repetición, con las emociones de toda la ciudad a flor de piel y el inicio del proceso de sanación con cada jugada espectacular”.

Según Demoff, estas iniciativas forman parte del compromiso de largo plazo de la organización con Los Ángeles y con el uso de su plataforma para generar un impacto positivo fuera del emparrillado.

Al cumplir una década de su regreso, los Rams encaran el futuro con la meta de mantener un alto nivel competitivo y seguir fortaleciendo su relación con la afición. Demoff concluyó que, independientemente del desenlace de la temporada, los últimos 10 años han establecido una base sólida para el siguiente capítulo de la franquicia en Los Ángeles.

“Sin importar cómo termine esta temporada, los últimos 10 años han estado marcados por fútbol americano ganador, un impacto imborrable en nuestra comunidad y recuerdos para toda la vida junto a todos ustedes. Gracias por este recorrido y por ayudar a construir el Rams House. Brindamos por los próximos 10 años de recuerdos y por muchos más después de ellos”, finalizó Demoff.

