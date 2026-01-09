Anuncio
Rams vs. Panthers: Cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego de Comodín de la NFC

Puka Nacua (12), receptor de los Rams.
El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte, a partir de la 1:30 p.m. (hora de Los Ángeles)

Por Eduard Cauich
Los Panthers de Carolina (8-9) se medirán ante los Rams de Los Ángeles (12-5) este sábado en el Juego de Comodín de la NFC, un duelo que promete intensidad y cuentas pendientes entre ambos equipos.

El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte, a partir de la 1:30 p.m. (hora de Los Ángeles) y será transmitido por FOX y FOX Deportes.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Semana 13 de la temporada regular. En aquel entonces, los Rams llegaban con marca de 9-2 y una racha de seis victorias consecutivas, mientras que los Panthers tenían récord de 6-6. Contra los pronósticos, Carolina se impuso 31-28, en una de las actuaciones más destacadas del mariscal de campo Cam Newton.

Ese triunfo representó un punto de inflexión para los Panthers, quienes tomaron impulso rumbo al título de la División Sur de la NFC. Para los Rams, en cambio, significó el inicio de una caída inesperada para un equipo que parecía firmemente consolidado como contendiente.

Ahora, en instancia de playoffs, ambos conjuntos se reencuentran con un boleto a la siguiente ronda en juego.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

