Chargers vs. Patriots: cuándo, a qué hora y cómo ver el juego de Comodín de la AFC

Los Chargers de Los Ángeles (11-6) visitan Foxborough, Massachusetts, para medirse a los Patriots de Nueva Inglaterra (14-3) en el juego de Comodín de la AFC, un duelo que promete emociones en Gillette Stadium y un atractivo enfrentamiento entre los mariscales Justin Herbert y Drake Maye.

El partido está programado para este domingo a las 5:15 p.m. (hora de Los Ángeles) y será transmitido por NBC y Peacock.

Los Chargers no han perdido en juegos de domingo por la noche esta temporada, con una marca perfecta de 5-0 en ese horario. Por otro lado, Nueva Inglaterra será anfitrión de un partido de playoffs por primera vez desde 2020, tras coronarse campeón del Este de la AFC.

Sin embargo, Los Ángeles enfrentará este compromiso con bajas importantes, ya que no contará con sus dos tacleadores más destacados en la línea defensiva. Aun así, el conjunto angelino mantiene una defensiva sólida, ubicándose como la quinta mejor de la NFL, al permitir apenas 285.2 yardas totales por juego.

Una de las principales preocupaciones para los Chargers ha sido su rendimiento ante equipos que presionan de forma constante al pasador, una situación agravada por las lesiones en la línea ofensiva, lo que podría favorecer a la defensiva local.

Los Patriots, por su parte, llegan con un equilibrio notable al ser la segunda mejor ofensiva de la liga, con un promedio de 28.8 puntos por partido, y la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos, con apenas 18.8 por encuentro, números que los colocan como un rival muy completo en esta fase decisiva.

Todo está listo para un choque de alto nivel que abrirá la postemporada de la AFC.