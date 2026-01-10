Anuncio
Deportes

Chargers vs. Patriots: cuándo, a qué hora y cómo ver el juego de Comodín de la AFC

Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) looks to pa
Justin Herbert (10).
(Matt Patterson / Associated Press)

El partido está programado para este domingo a las 5:15 p.m. (hora de Los Ángeles) y será transmitido por NBC y Peacock.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Los Chargers de Los Ángeles (11-6) visitan Foxborough, Massachusetts, para medirse a los Patriots de Nueva Inglaterra (14-3) en el juego de Comodín de la AFC, un duelo que promete emociones en Gillette Stadium y un atractivo enfrentamiento entre los mariscales Justin Herbert y Drake Maye.

El partido está programado para este domingo a las 5:15 p.m. (hora de Los Ángeles) y será transmitido por NBC y Peacock.

Los Chargers no han perdido en juegos de domingo por la noche esta temporada, con una marca perfecta de 5-0 en ese horario. Por otro lado, Nueva Inglaterra será anfitrión de un partido de playoffs por primera vez desde 2020, tras coronarse campeón del Este de la AFC.

Anuncio

Sin embargo, Los Ángeles enfrentará este compromiso con bajas importantes, ya que no contará con sus dos tacleadores más destacados en la línea defensiva. Aun así, el conjunto angelino mantiene una defensiva sólida, ubicándose como la quinta mejor de la NFL, al permitir apenas 285.2 yardas totales por juego.

Una de las principales preocupaciones para los Chargers ha sido su rendimiento ante equipos que presionan de forma constante al pasador, una situación agravada por las lesiones en la línea ofensiva, lo que podría favorecer a la defensiva local.

Los Patriots, por su parte, llegan con un equilibrio notable al ser la segunda mejor ofensiva de la liga, con un promedio de 28.8 puntos por partido, y la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos, con apenas 18.8 por encuentro, números que los colocan como un rival muy completo en esta fase decisiva.

Todo está listo para un choque de alto nivel que abrirá la postemporada de la AFC.

DeportesNFL

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio