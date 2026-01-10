Dalton Smith noquea a boricua Subriel Matías y le arrebata el título mundial

El boricua Subriel Matías cayó por nocaut ante el británico Dalton Smith el sábado por la noche en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. El boricua perdió su corona de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el retador obligatorio y ahora monarca inglés.

Matías y Smith protagonizaron un duelo de intercambios en el centro del ring en varias ocasiones. Smith venció a Matías en su propio estilo, al no dejarle al campeón encontrar su ritmo, gracias a su jab y a su movimiento. El británico lastimó a Matías al final del cuarto asalto, especialmente con un recto de derecha que sacudió al monarca mundial.

Al final del quinto round, Matías recibió un golpe fuerte de derecha y luego una combinación que lo hizo desplomarse. Aunque trató de incorporarse, el réferi detuvo las acciones. Fue la primera vez que Matías probó la lona en su carrera.

“Subriel es un gran campeón, pero esta noche es mi noche”, dijo Smith al finalizar la contienda.

Al ver la decisión del réferi, el nuevo campeón cayó al entarimado, bañado en lágrimas y sangre, para festejar junto a su padre y entrenador, Grant Smith.

Matías (23-, 22 KOs), había ganado el campeonato del mundo al vencer a Albert Puello en julio pasado con una victoria mayoritaria, y anteriormente había ganado la corona de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo antes de perderla en 2024 ante Liam Paro. Esta era su primera defensa de la corona.

Smith (19-0, 14 KOs), de 28 años y nacido en Sheffield, venía de vencer a José Zepeda el marzo de 2024 y es un excampeón europeo. Smith era el retador obligatorio tras vencer a Walid Ouizz en 2025 y también derrotó a Mathieu Germain en abril del año pasado.

