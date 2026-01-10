Anuncio
Deportes

Dalton Smith noquea a boricua Subriel Matías y le arrebata el título mundial

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

El boricua Subriel Matías cayó por nocaut ante el británico Dalton Smith el sábado por la noche en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. El boricua perdió su corona de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el retador obligatorio y ahora monarca inglés.

Matías y Smith protagonizaron un duelo de intercambios en el centro del ring en varias ocasiones. Smith venció a Matías en su propio estilo, al no dejarle al campeón encontrar su ritmo, gracias a su jab y a su movimiento. El británico lastimó a Matías al final del cuarto asalto, especialmente con un recto de derecha que sacudió al monarca mundial.

Al final del quinto round, Matías recibió un golpe fuerte de derecha y luego una combinación que lo hizo desplomarse. Aunque trató de incorporarse, el réferi detuvo las acciones. Fue la primera vez que Matías probó la lona en su carrera.

Anuncio

“Subriel es un gran campeón, pero esta noche es mi noche”, dijo Smith al finalizar la contienda.

Al ver la decisión del réferi, el nuevo campeón cayó al entarimado, bañado en lágrimas y sangre, para festejar junto a su padre y entrenador, Grant Smith.

Matías (23-, 22 KOs), había ganado el campeonato del mundo al vencer a Albert Puello en julio pasado con una victoria mayoritaria, y anteriormente había ganado la corona de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo antes de perderla en 2024 ante Liam Paro. Esta era su primera defensa de la corona.

Smith (19-0, 14 KOs), de 28 años y nacido en Sheffield, venía de vencer a José Zepeda el marzo de 2024 y es un excampeón europeo. Smith era el retador obligatorio tras vencer a Walid Ouizz en 2025 y también derrotó a Mathieu Germain en abril del año pasado.

DeportesBoxeo y MMA

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio