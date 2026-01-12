Hacen oficial el regreso de Ryan García en pelea titular ante Mario Barrios

Ryan García, a la izquierda, golpea a Javier Fortuna, a la derecha, durante un combate de boxeo de peso ligero el 16 de julio de 2022 en Los Ángeles.

El boxeador californiano Ryan García volverá a los encordados nueve meses después de su dura derrota ante Rolando “Rolly” Romero en mayo de 2025, y lo hará en una pelea de campeonato mundial frente a Mario Barrios, actual monarca wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate será a 12 asaltos y se disputará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el próximo 21 de febrero.

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento en Arabia Saudita, quien confirmó el choque. La función llevará por nombre “The Ring: High Stakes” y será transmitida por DAZN en modalidad de Pago por Evento (PPV).

Barrios (29-2-2, 18 KO) conquistó el campeonato mundial wélter del CMB en septiembre de 2023 y ha defendido el título en dos ocasiones, ambas en duelos que se extendieron hasta los 12 asaltos. En noviembre de 2024 empató de manera dividida ante Abel Ramos y, en julio de 2025, registró un empate mayoritario frente al legendario excampeón mundial Manny Pacquiao.

“Esta es mi división, mi momento, y estoy listo para demostrarle al mundo por qué el título del CMB se queda aquí”, dijo Barrios por medio de un comunicado.

Barrios, quien ha enfrentado a Gervonta Davis y Keith Thurman, también fue campeón mundial en la división superligero, donde obtuvo el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2019. Antes de sus empates ante Pacquiao y Ramos, venció al argentino Fabián Maidana y al cubano Yordenis Ugás, duelo en el que obtuvo el título vacante del CMB..

Por su parte, García (27-1, 19 KO) regresa tras perder ante Romero en un duelo en el que no pareció ingresar al ring en óptimas condiciones. En aquella pelea, el originario de Victorville fue derribado en el segundo asalto y terminó cayendo por decisión unánime tras 12 episodios. García llegó a ese compromiso con problemas físicos, sufrió una lesión durante el campamento y fue sometido a una cirugía en la mano derecha después del combate, lo que lo mantuvo alejado del ring durante meses.

“Seré campeón del mundo el 21 de febrero”, afirmó García en un comunicado.

Mario Barrios, a la izquierda, se enfrenta a Manny Pacquiao en un combate por el título de peso welter el sábado 19 de julio de 2025 en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)



(John Locher / Associated Press)

El regreso de García se produce tras un periodo turbulento en su carrera. En 2024 venció a Devin Haney por decisión en peso superligero, aunque llegó al pesaje con 3.25 libras de sobrepeso, lo que lo hizo inelegible para disputar el título de Haney. Posteriormente, dio positivo por la sustancia prohibida ostarine, lo que derivó en que el resultado fuera declarado “no contest”, además de una demanda legal por parte de Haney y una suspensión de un año.

Ahora, García buscará redención en una nueva división y ante un campeón consolidado, mientras Barrios intentará reafirmar su dominio en el peso wélter frente a uno de los nombres más mediáticos del boxeo actual.

