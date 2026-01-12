Es otra postemporada de un solo partido para Justin Herbert y los Chargers

Los cánticos de “MVP” para el quarterback de segundo año de los New England Patriots resonaron en todo el Gillette Stadium el domingo por la noche.

Mientras tanto, los Chargers se vieron acosados por sus propios ecos.

Otro partido de playoffs. Otra eliminación en la primera ronda.

La valiente temporada del quarterback Justin Herbert volvió a terminar con un suspiro, una derrota por 16-3 en una noche en la que la defensa de los Chargers proporcionó amplias oportunidades.

“Tenemos que hacerlo mejor que tres puntos”, dijo Herbert. “Como ataque, eso no es suficiente. El juego del quarterback no fue lo suficientemente bueno y hoy hemos defraudado a la defensa”.

El quarterback de los Chargers, Justin Herbert, es derribado por el linebacker de los New England Patriots, Anfernee Jennings, en el cuarto cuarto del partido del domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Hace tres años se produjo el desastre nuclear en Jacksonville, cuando los Chargers desperdiciaron una ventaja de 27-0 y perdieron por 31-30.

El año pasado, el primero con el entrenador Jim Harbaugh, Herbert fue interceptado cuatro veces en Houston después de haber superado la temporada regular con solo tres intercepciones.

Ahora, los Chargers tienen toda la temporada baja para reflexionar sobre el fiasco de Foxborough, donde solo consiguieron un gol de campo, 207 yardas y convirtieron uno de los 10 terceros downs.

El balance de la postemporada bajo el mando de Harbaugh: dos partidos, 15 puntos en tres goles de campo, un touchdown y una conversión fallida.

Cuando se le preguntó tras la derrota en Nueva Inglaterra si los cambios inminentes de la temporada baja podrían incluir el cambio del coordinador ofensivo Greg Roman, Harbaugh se mostró notablemente evasivo.

“En este momento no tengo las respuestas”, dijo Harbaugh. “Vamos a estudiarlo”.

La yuxtaposición entre los Chargers y los Patriots es evidente. Los Chargers están exactamente donde estaban hace un año, buscando respuestas sobre cómo ganar un partido de postemporada.

Los Patriots ganaron solo cuatro partidos la temporada pasada, pero este año han subido a 14, convirtiéndose en uno de los tres equipos en la historia de la NFL que han mejorado en al menos 10 partidos en 12 meses, y ahora pasan a jugar como locales contra el ganador del partido del lunes por la noche entre Houston y Pittsburgh.

Por muy bueno que haya sido Herbert durante toda la temporada, sobre todo jugando detrás de una línea ofensiva improvisada y con la mano izquierda rota, el domingo parecía perdido en el espacio, incapaz de conectar con sus receptores o de establecer algo parecido a un ritmo ofensivo.

El ex ala cerrada de los Chargers, Hunter Henry, atrapa un pase de touchdown en el cuarto cuarto para los Patriots. Fue el único touchdown del partido. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Lanzó para 120 yardas y supervisó una ofensiva cuyas posesiones terminaron así: despeje, pérdida de balón en downs, gol de campo, despeje, fin de la mitad, despeje, despeje, despeje, balón suelto, pérdida de balón en downs.

No es que los Patriots fueran mucho mejores. Los Chargers los neutralizaron en gran medida en ataque, pero Nueva Inglaterra fue capaz de arañar tres goles de campo y un touchdown del ala cerrada Hunter Henry, quien, en un giro tormentoso, comenzó su carrera con los Chargers.

Pero el quarterback de los Patriots, Drake Maye, se mostró más tranquilo y con más control que Herbert, a pesar de dos balones perdidos (uno de ellos recuperado por el rival) y una intercepción en un pase que fue desviado en la línea de scrimmage.

“Hay que darle crédito a Drake Maye”, dijo el safety de los Chargers, Derwin James Jr. “Cada vez que llegábamos a él, se recuperaba. Cada vez que su equipo necesitaba una jugada hoy, usaba sus piernas”.

De hecho, los quarterbacks fueron los líderes en yardas por tierra, con Maye corriendo para 66 yardas y Herbert para 57. Los Patriots consiguieron 53 más con Rhamondre Stevenson, mientras que los Chargers no pudieron montar nada parecido a un verdadero juego de carrera.

Cuando los equipos ganan, pasan la temporada baja tratando de mantener sus plantillas unidas. Cuando pierden, vuelven a empezar desde cero. Los Chargers se encuentran en la segunda categoría.

En un vestuario tan silencioso que se podía oír caer un sueño, el linebacker Daiyan Henley dijo que Harbaugh agradeció a sus jugadores después del partido.

El quarterback de los Chargers, Justin Herbert, tarda en levantarse tras ser derribado en el cuarto cuarto contra los Patriots el domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Había mucha confianza antes de este partido”, dijo Henley. “Creo que la sensación y el ambiente que se respira ahora mismo en el vestuario es que se ha acabado y que este equipo va a cambiar. Todos somos conscientes de que nuestra defensa va a cambiar sin duda. Cuando tienes un grupo central de chicos como este, todos se sienten muy orgullosos de lo que hacemos. Así que saber que hemos perdido, que la temporada ha terminado y que este vestuario va a cambiar —y que quizá también cambie la dirección— duele aún más”.

Henley dijo que Harbaugh agradeció a sus jugadores después del partido, especialmente por la forma en que lucharon durante toda la temporada a pesar de los diversos obstáculos que se encontraron en su camino.

“Es horrible porque así es como termina la temporada, así que cuando hablas de procesar una derrota como esta, el proceso dura más tiempo”, dijo Henley.

“Si sales con una derrota, estaré pensando en ello hasta que pueda salir y conseguir mi próxima victoria”.

